बिजनेस डेस्क। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस अब ये दोनों एयरलाइंस एक साथ मिलकर काम करेंगी। हालांकि दोनों का मर्जर नहीं होगा, बस दोनों एक ग्रुप बनकर काम करने वाली हैं। एयरलाइंस के बढ़ते खर्च को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है।

Reuters के मुताबिक, एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी टेवोल्डे गेब्रेमेरियम ने बुधवार को कर्मचारियों के साथ हुई बैठक में ये प्लान बनाया है और इस पर सभी की सहमति भी मिल गई है। विमान का ईंधन, कर्मचारियों की सैलरी, विमान का रखरखाव और दूसरे ऑपरेशनल खर्च को देखते हुए ऐसा फैसला लिया जा रहा है। अब ये दोनों एयरलाइंस मिलकर काम करेंगी, ताकि खर्च को कंट्रोल किया जा सके और काम करने की प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके।