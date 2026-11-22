बिजनेस डेस्क। स्पाइसजेट एयरलाइन इस वक्त संकट से जूझ रही है। कंपनी पर 4,200 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। अब उनके पास सिर्फ 13 फ्लाइटें रह गई हैं, जो चल रही हैं। हर दिन स्पाइसजेट की फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, घंटों की देरी से चल रही हैं। बकाए के चलते कई एयरपोर्ट्स पर टेक-ऑफ और लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल रही है, जिस वजह से स्पाइसजेट की उड़ानें रद्द हो रही हैं, लेकिन टिकट बुकिंग को अब तक बंद नहीं किया गया है। फ्लाइटें उड़ेंगी या नहीं, यह पता ही नहीं है, लेकिन टिकटों की बिक्री जारी रखी गई है।

स्पाइसजेट दिवालियापन के कगार पर है। कंपनी के प्रमोटर ने 5,500 करोड़ रुपये के निवेश का प्लान तैयार किया है, लेकिन अब तक किसी भी निवेशक ने पैसा लगाने में रुचि नहीं दिखाई है। दुबई एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट की चेक-इन फैसिलिटी को बंद कर दिया गया है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु की 74% उड़ानें रद्द हैं। ऐसे में जब यह तय ही नहीं है कि फ्लाइट टेक-ऑफ करेगी या नहीं, टिकटों की बुकिंग जारी रखना यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।