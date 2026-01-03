पोस्ट ऑफिस की कमाल की स्कीम, निवेश करें और पाएं हर महीने ₹9,250 की गारंटीड इनकम, जानें पूरा कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क। अगर आप हर महीने एक तय और सुरक्षित आय की तलाश में हैं, तो भारतीय डाकघर की मंथली इनकम स्कीम (Post Office MIS) आपके लिए सबसे भरोसेमंद जरिया बन सकती है। शेयर बाजार के जोखिमों से दूर यह योजना खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो अपनी जमा पूंजी पर बिना किसी टेंशन के मासिक ब्याज पाना चाहते हैं।

डाकघर की इस योजना में आपको एकमुश्त (Lumpsum) पैसा जमा करना होता है, जिस पर सरकार आपको वर्तमान में 7.40% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देती है। खास बात यह है कि इस ब्याज का भुगतान आपको हर महीने किया जाता है, जिससे आपके मासिक घरेलू खर्चों का बोझ कम हो जाता है।

कमाई का पूरा गणित (Calculation)

इस योजना में निवेश की सीमा और उससे होने वाली कमाई को आप नीचे दी गई तालिका से समझ सकते हैं:

निवेश का प्रकार - अधिकतम निवेश सीमा - मासिक आय (7.4% ब्याज पर) - वार्षिक कुल आय

एकल खाता (Single Account) - ₹9 लाख - ₹5,550 - ₹66,600

संयुक्त खाता (Joint Account) - ₹15 लाख - ₹9,250 - ₹1,11,000

नोट: यह गणना वर्तमान ब्याज दर के आधार पर है। निवेश की अवधि 5 वर्ष होती है।

क्यों चुनें पोस्ट ऑफिस MIS? इसकी 8 बड़ी खूबियां

सरकारी गारंटी: यह पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि इसमें भारत सरकार की गारंटी मिलती है।

न्यूनतम निवेश: आप मात्र ₹1,000 से भी अपना खाता शुरू कर सकते हैं।

बाजार का जोखिम नहीं: शेयर बाजार की उथल-पुथल का आपकी आय पर कोई असर नहीं पड़ता।

लचीलापन: आप अकेले या 3 लोगों के साथ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं।

नॉमिनी सुविधा: खाता खोलते समय या बाद में भी आप परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी बना सकते हैं।

फंड ट्रांसफर: आप चाहें तो अपने मासिक ब्याज को सीधे पोस्ट ऑफिस के आरडी (RD) खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा।

मैच्योरिटी पर पूरा पैसा: 5 साल की अवधि खत्म होने पर आपको अपनी मूल जमा राशि (Principal Amount) वापस मिल जाती है।

पुनः निवेश: अवधि खत्म होने पर आप उस राशि को दोबारा 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं।