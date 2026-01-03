मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पोस्ट ऑफिस की कमाल की स्कीम, निवेश करें और पाएं हर महीने ₹9,250 की गारंटीड इनकम, जानें पूरा कैलकुलेशन

    अगर आप हर महीने एक तय और सुरक्षित आय की तलाश में हैं, तो भारतीय डाकघर की मंथली इनकम स्कीम (Post Office MIS) आपके लिए सबसे भरोसेमंद जरिया बन सकती है। श ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 03:04:35 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 03:04:35 PM (IST)
    पोस्ट ऑफिस की कमाल की स्कीम, निवेश करें और पाएं हर महीने ₹9,250 की गारंटीड इनकम, जानें पूरा कैलकुलेशन
    पोस्ट ऑफिस की कमाल की स्कीम।

    HighLights

    1. अब रिटायरमेंट के बाद की चिंता होगी खत्म
    2. पोस्ट ऑफिस MIS में एक बार जमा करें पैसा
    3. 5 साल तक हर महीने मिलेगा मोटा ब्याज

    बिजनेस डेस्क। अगर आप हर महीने एक तय और सुरक्षित आय की तलाश में हैं, तो भारतीय डाकघर की मंथली इनकम स्कीम (Post Office MIS) आपके लिए सबसे भरोसेमंद जरिया बन सकती है। शेयर बाजार के जोखिमों से दूर यह योजना खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो अपनी जमा पूंजी पर बिना किसी टेंशन के मासिक ब्याज पाना चाहते हैं।

    निवेश एक बार, कमाई हर महीने: कैसे काम करती है यह स्कीम?

    डाकघर की इस योजना में आपको एकमुश्त (Lumpsum) पैसा जमा करना होता है, जिस पर सरकार आपको वर्तमान में 7.40% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देती है। खास बात यह है कि इस ब्याज का भुगतान आपको हर महीने किया जाता है, जिससे आपके मासिक घरेलू खर्चों का बोझ कम हो जाता है।


    कमाई का पूरा गणित (Calculation)

    इस योजना में निवेश की सीमा और उससे होने वाली कमाई को आप नीचे दी गई तालिका से समझ सकते हैं:

    निवेश का प्रकार - अधिकतम निवेश सीमा - मासिक आय (7.4% ब्याज पर) - वार्षिक कुल आय

    एकल खाता (Single Account) - ₹9 लाख - ₹5,550 - ₹66,600

    संयुक्त खाता (Joint Account) - ₹15 लाख - ₹9,250 - ₹1,11,000

    नोट: यह गणना वर्तमान ब्याज दर के आधार पर है। निवेश की अवधि 5 वर्ष होती है।

    यह भी पढ़ें- नए साल पर लगने जा रहा झटका! घर बनाना होगा महंगा, बढ़ने वाले हैं सीमेंट के दाम, इतनी होगी बढ़ोतरी

    क्यों चुनें पोस्ट ऑफिस MIS? इसकी 8 बड़ी खूबियां

    सरकारी गारंटी: यह पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि इसमें भारत सरकार की गारंटी मिलती है।

    न्यूनतम निवेश: आप मात्र ₹1,000 से भी अपना खाता शुरू कर सकते हैं।

    बाजार का जोखिम नहीं: शेयर बाजार की उथल-पुथल का आपकी आय पर कोई असर नहीं पड़ता।

    लचीलापन: आप अकेले या 3 लोगों के साथ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं।

    नॉमिनी सुविधा: खाता खोलते समय या बाद में भी आप परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी बना सकते हैं।

    फंड ट्रांसफर: आप चाहें तो अपने मासिक ब्याज को सीधे पोस्ट ऑफिस के आरडी (RD) खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा।

    मैच्योरिटी पर पूरा पैसा: 5 साल की अवधि खत्म होने पर आपको अपनी मूल जमा राशि (Principal Amount) वापस मिल जाती है।

    पुनः निवेश: अवधि खत्म होने पर आप उस राशि को दोबारा 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.