बिजनेस डेस्क। भारत में दूध और डेयरी प्रोडक्ट का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में Amul का नाम सबसे पहले आता है। AMUL सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सहकारिता की एक मिसाल है। AMUL का पूरा नाम 'आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड' है, जिसने भारत को 'दूध की कमी' वाले देश से 'दूध का सबसे बड़ा उत्पादक' देश बना दिया है और लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी है। आइए जानते हैं AMUL की सफलता की कहानी।

AMUL की शुरूआत AMUL की नींव साल 1946 में रखी गई थी, यानी आजादी से पहले, जब गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। उस समय ब्रिटिश शासन और बड़े डेयरी व्यवसायियों के चंगुल में फंसे किसानों को दूध के लिए उचित दाम नहीं मिलते थे। इस स्थिति से तंग आकर सरदार वल्लभभाई पटेल और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में किसानों ने एक सहकारी समिति बनाई, जिसका नाम रखा गया 'खेड़ा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड'। आगे चलकर इसका नाम AMUL कर दिया गया।

डॉ. वर्गीज कुरियन, जिन्हें 'भारत की श्वेत क्रांति के जनक' के रूप में जाना जाता है, ने इस आंदोलन को नई दिशा दी और उनके नेतृत्व में किसानों को उचित दाम दिलाने के साथ-साथ दूध के उत्पादन और वितरण में भी क्रांति आई। दूध क्रांति की शुरुआत 1970 में शुरू हुए 'ऑपरेशन फ्लड' ने अमूल की सफलता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बता दें कि यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य भारत को दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था। इस कार्यक्रम के तहत AMUL ने गांव-गांव में डेयरी सहकारी समितियों का नेटवर्क बनाया, किसानों को प्रशिक्षण दिया और दूध की गुणवत्ता सुधारने के लिए तकनीकी सहायता भी दी।