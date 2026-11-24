बिजनेस डेस्क। देश की चर्चित युवा उद्यमी अनन्या बिड़ला का सफर पारंपरिक कॉर्पोरेट लीडर्स से बिल्कुल अलग है। आज वे अरबों के कारोबार और फिल्म प्रोडक्शन हाउस का नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने अपने संगीत के जुनून को पूरा करने के लिए दुनिया की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी।

ऑक्सफोर्ड से संगीत तक अनन्या ने कड़ी मेहनत के बाद ऑक्सफोर्ड के इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम में दाखिला लिया था, लेकिन दूसरे साल में उन्हें मानसिक तनाव होने लगा। मार्च 2026 के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उस दौर में उन्होंने गिटार उठाया और गाने लिखने शुरू किए। लंदन की एक सेकेंड हैंड कपड़ों की दुकान में लाइव परफॉर्मेंस देने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि संगीत ही उनकी असली खुशी है। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़कर 2016 में यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप के साथ अपना पहला गाना साइन किया। हालांकि, मई 2024 में बिजनेस की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने संगीत को अलविदा कह दिया।