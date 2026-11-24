बिजनेस डेस्क। देश के दिग्गज उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला की बेटी अनन्या बिड़ला इन दिनों कॉर्पोरेट जगत से लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक अपनी मजबूत पकड़ बना रही हैं। 32 साल की अनन्या बिड़ला परिवार की छह पीढ़ियों में फुल-टाइम कारोबार की दुनिया में कदम रखने वाली पहली महिला हैं। घनश्याम दास (जीडी) बिड़ला की विरासत को आगे बढ़ाते हुए वे आज आदित्य बिड़ला समूह की 10 कंपनियों में डायरेक्टर की भूमिका निभा रही हैं और अपनी माइक्रोफाइनेंस कंपनी 'स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड' की चेयरपर्सन भी हैं।

म्यूजिक से दूरी बनाकर बिजनेस पर फोकस अनन्या ने 2016 में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी, लेकिन मई 2024 में उन्होंने संगीत से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया। उनका मानना था कि दो बड़े बिजनेस और संगीत को एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वे पूरा ध्यान कारोबार पर लगाना चाहती हैं। हालांकि, एंटरटेनमेंट सेक्टर में कारोबारी संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने इसी साल फरवरी में 'बिड़ला स्टूडियोज' की शुरुआत की है। बतौर फाउंडर और चेयरपर्सन वे इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' और रणवीर सिंह की 'प्रलय' जैसी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस कर रही हैं। उनकी योजना हिंदी के साथ-साथ गुजराती और मलयालम भाषाओं में भी नया सिनेमा बनाने की है।