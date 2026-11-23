बिजनेस डेस्क। देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस का रिटेल कारोबार लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस ब्रांड्स ने वित्त वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी कमाई में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी का रेवेन्यू 3.77 प्रतिशत बढ़कर 3,390.89 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इसके साथ ही कंपनी के घाटे में भी बड़ी कमी आई है और यह घटकर 137.04 करोड़ रुपये रह गया है।

ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड्स का मजबूत कारोबार रिलायंस ब्रांड्स के इन वित्तीय नतीजों की जानकारी कंपनी की तरफ से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) के पास दाखिल दस्तावेजों से सामने आई है। गौरतलब है कि रिलायंस ब्रांड्स की पैरेंट कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स है, जो खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी है और इसकी कमान ईशा अंबानी संभालती हैं। रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड रणनीतिक साझेदारी, ब्रांड ओनरशिप और रिटेल ऑपरेशंस के जरिए भारतीय बाजार में दुनिया के बड़े फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड्स का कारोबार करती है।