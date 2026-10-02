अनिल अग्रवाल के लिए आई बड़ी खबर, वेदांता ग्रुप की इस कंपनी मिला 'A' कैटेगरी का टैग

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। वेदांता ग्रुप की कंपनी रुनाया के प्रमुख कारोबारों की क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत हो गई है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRISIL ने Runaya के प्रमुख कारोबारों को 'A' फैमिली रेटिंग कैटेगरी में रखा है। ये उसके वित्तीय प्रदर्शन, कारोबार की मजबूती और बढ़ते डायवर्सिफिकेशन को दर्शाता है।

रुनाया के मैनेजिंग डायरेक्टर Naivedya Agarwal ने क्या कहा रुनाया के मैनेजिंग डायरेक्टर Naivedya Agarwal ने कहा है कि प्रमुख कारोबारों को मिली 'A' फैमिली रेटिंग कंपनी के कारोबार के पैमाने, मजबूती और साझेदारियों को दर्शाती है। कंपनी अगले चरण में पूंजी का अनुशासित इस्तेमाल, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और लंबे समय की वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करेगी।