MP Railway Network: 1800 करोड़ से तैयार हुआ नया रेल ट्रैक, CM मोहन यादव और रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, जानिए कितना है किराया

बिजनेस डेस्क। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में रेल सुविधा अब बेहद आसान हो गई है और साथ ही किफायती भी। 24 अक्टूबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और CM मोहन यादव ने नई रेल लाइनों का उद्घाटन किया और MEMU ट्रेन शुरू की, जिसमें किराया सिर्फ 10 रुपये है।

अब सतना, रीवा और आसपास के इलाकों के बीच आवागमन आसान होगा और महज 10 रुपये में लोग सफर कर सकेंगे।

24 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली नई रेल लाइनों का उद्घाटन किया और देवेंद्र नगर से चुरहट के बीच नई MEMU पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई।