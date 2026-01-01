Ayushman Card होने पर भी रुक सकता है मुफ्त इलाज, कहीं आपकी फोटो तो नहीं है धुंधली?

डिजिटल डेस्क। यदि आपके आयुष्मान कार्ड में आपकी लाइव फोटो स्पष्ट नहीं है, तो अस्पताल आपको कैशलेस इलाज देने से मना कर सकता है। कार्ड बनवाते समय अक्सर लोग धुंधली फोटो या गलत तरीके से खींची गई फोटो अपलोड कर देते हैं, जिससे वेरिफिकेशन के समय समस्या उत्पन्न होती है।