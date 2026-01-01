Ayushman Card होने पर भी रुक सकता है मुफ्त इलाज, कहीं आपकी फोटो तो नहीं है धुंधली?
यदि आपके आयुष्मान कार्ड में आपकी लाइव फोटो स्पष्ट नहीं है, तो अस्पताल आपको कैशलेस इलाज देने से मना कर सकता है। कार्ड बनवाते समय अक्सर लोग धुंधली फोटो ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 03:33:35 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 03:33:35 PM (IST)
Ayushman Card
डिजिटल डेस्क। यदि आपके आयुष्मान कार्ड में आपकी लाइव फोटो स्पष्ट नहीं है, तो अस्पताल आपको कैशलेस इलाज देने से मना कर सकता है। कार्ड बनवाते समय अक्सर लोग धुंधली फोटो या गलत तरीके से खींची गई फोटो अपलोड कर देते हैं, जिससे वेरिफिकेशन के समय समस्या उत्पन्न होती है।
कार्ड में फोटो और जानकारी कैसे सुधारें?
यदि आपके कार्ड में फोटो या अन्य विवरण गलत हैं, तो आप इसे निम्नलिखित तरीके से ठीक करवा सकते हैं...
- संपर्क केंद्र: आप अपने नजदीकी CSC सेंटर, आयुष्मान मित्र या किसी विश्वसनीय साइबर कैफे पर जाकर फोटो बदलवा सकते हैं।
- जरूरी दस्तावेज: सुधार के समय अपना आधार कार्ड और योजना से लिंक मोबाइल नंबर साथ रखें, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी (OTP) की आवश्यकता होगी।
घर बैठे 'Ayushman App' से कैसे बनाएं नया कार्ड?
अब आप आयुष्मान ऐप के माध्यम से स्वयं अपना कार्ड बना सकते हैं। इसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है...
- लॉगिन प्रक्रिया: ऐप डाउनलोड करें और 'Login as Beneficiary' विकल्प चुनें। अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज कर ओटीपी के जरिए लॉगिन करें।
- पात्रता की जांच: फॉर्म में स्कीम के तहत 'PMJAY' और अपने राज्य का नाम चुनें। 'Search By' विकल्प में अपना आधार नंबर, फैमिली आईडी या राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।
- ई-केवाईसी (e-KYC): यदि आप पात्र हैं, तो अपनी जानकारी सत्यापित करें और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें।
- डाउनलोड: प्रक्रिया सफल होने के बाद आप अपने आयुष्मान कार्ड का पीडीएफ (PDF) डाउनलोड कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें- Train New Time Table: जबलपुर स्टेशन से सिंगरौली इंटरसिटी 40 और नैनपुर पैसेंजर 20 मिनट पहले रवाना होगी