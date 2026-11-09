Bank Holiday: दीवाली के अगले दिन भी आज इन राज्यों में बंद हैं बैंक, देखें नवंबर में छुट्टियों की पूरी सूची

बिजनेस डेस्क। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि दीवाली खत्म हो गई है, अब बैंक जाकर अपना जरूरी काम निपटा लेते हैं तो रुक जाइए। पहले जान लीजिए कि क्या आपके शहर में आज बैंक खुला भी है या नहीं।

आज 9 नवंबर को आपके शहर में बैंक बंद है या खुला, आइए यहां जानते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक, आज सोमवार 9 नवंबर 2026 को कुछ राज्यों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

आज कहां-कहां बंद हैं बैंक?

RBI के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, आज 9 नवंबर को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, चंडीगढ़, सिक्किम, मणिपुर और राजस्थान में बैंक बंद रहेंगे। इन राज्यों में दिवाली, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवस के चलते छुट्टी दी गई है।