Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: क्या जन धन खाते में मिनिमम बैलेंस न होने पर लगता है चार्ज? यहां दूर करें अपना सारा कन्फ्यूजन

बिजनेस डेस्क। प्रधानमंत्री जन धन खाते के जरिए खाताधारकों को बचत, पैसे जमा करने और निकालने और सीधे सरकारी योजनाओं का पैसा प्राप्त करने का लाभ मिलता है।

जन धन खाते में कितना मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है?

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले जाने वाले बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी अगर खाते में जीरो बैलेंस है, तो भी बैंक कोई पेनल्टी नहीं ले सकता है और न ही बैंक मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने के नाम पर आपसे जुर्माना वसूल सकता है।