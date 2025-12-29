Bank Holiday 2026: क्या 1 जनवरी को आपके शहर में भी बंद रहेंगे बैंक? चेक करें पूरी हॉलिडे लिस्ट

डिजिटल डेस्क। 2026 का स्वागत करने के लिए लोग पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि, बैंकिंग कार्यों के लिहाज से 1 जनवरी का दिन देश के सभी हिस्सों में एक जैसा नहीं रहने वाला है। कुछ राज्यों में नए साल और स्थानीय त्योहारों के चलते बैंक बंद (Bank Holiday) रहेंगे, जबकि बाकी हिस्सों में सामान्य कामकाज होगा।

1 जनवरी को इन राज्यों में नहीं होगा कामकाज रिजर्व बैंक की गाइडलाइन और राज्य सरकारों के कैलेंडर के अनुसार, 1 जनवरी को तमिलनाडु, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे। इन राज्यों में 1 जनवरी को नए साल के अलावा 'गैन नागाई' जैसे उत्सव भी मनाए जाते हैं। देश के अन्य सभी राज्यों में इस दिन बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे।