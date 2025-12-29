Bank Holiday 2026: क्या 1 जनवरी को आपके शहर में भी बंद रहेंगे बैंक? चेक करें पूरी हॉलिडे लिस्ट

डिजिटल डेस्क। 2026 का स्वागत करने के लिए लोग पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि, बैंकिंग कार्यों के लिहाज से 1 जनवरी का दिन देश के सभी हिस्सों में एक जैसा नहीं रहने वाला है। कुछ राज्यों में नए साल और स्थानीय त्योहारों के चलते बैंक बंद (Bank Holiday) रहेंगे, जबकि बाकी हिस्सों में सामान्य कामकाज होगा।
रिजर्व बैंक की गाइडलाइन और राज्य सरकारों के कैलेंडर के अनुसार, 1 जनवरी को तमिलनाडु, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे। इन राज्यों में 1 जनवरी को नए साल के अलावा 'गैन नागाई' जैसे उत्सव भी मनाए जाते हैं। देश के अन्य सभी राज्यों में इस दिन बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
वर्ष 2026 में होने वाले प्रमुख अवकाशों की जानकारी इस प्रकार है। साल की शुरुआत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का अवकाश रहेगा। फरवरी में 15 तारीख को महाशिवरात्रि और मार्च में 4 तारीख को होली की छुट्टी होगी। मार्च के ही महीने में 21 तारीख को ईद-उल-फितर और 31 तारीख को महावीर जयंती के कारण बैंक बंद रहेंगे। अप्रैल में 3 तारीख को गुड फ्राइडे का अवकाश है, जबकि मई में 1 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा और 27 तारीख को बकरीद की छुट्टी रहेगी।
साल के मध्य और उत्तरार्ध में 26 जून को मुहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 4 सितंबर को जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा। अक्टूबर के महीने में 2 तारीख को गांधी जयंती और 20 तारीख को दशहरा मनाया जाएगा। साल के अंत में 8 नवंबर को दिवाली, 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा।
बैंक की शाखा बंद होने पर भी आपकी बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप नहीं होंगी। आप घर बैठे ही लैपटॉप या मोबाइल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर, बिल भुगतान और बैलेंस चेक करने जैसे काम ऑनलाइन आसानी से किए जा सकते हैं। इसके अलावा, नकदी की निकासी के लिए एटीएम (ATM) सेवाएं और त्वरित भुगतान के लिए यूपीआई (UPI) की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। हालांकि, केवाईसी अपडेट या चेक बुक जैसे कार्यों के लिए आपको बैंक खुलने का इंतजार करना होगा।
