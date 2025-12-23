देश की सबसे रईस किसान... मिलिए भारत की सबसे अमीर किसान से, 100 करोड़ की नेटवर्थ के साथ खेती में रचा इतिहास

बिजनेस डेस्क। हर साल 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री और 'किसानों के मसीहा' चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस (National Farmers' Day) मनाया जाता है। जब भी खेती की बात होती है, तो अक्सर हमारे दिमाग में पुरुषों की तस्वीर उभरती है, लेकिन गुजरात की एक महिला ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। राजकोट की नितुबेन पटेल, जिन्हें आज 'भारत की सबसे अमीर किसान' के रूप में जाना जाता है, आधुनिक और जैविक खेती का एक वैश्विक चेहरा बन चुकी हैं।

नितुबेन पटेल: 100 करोड़ की नेटवर्थ का सफर रिपोर्ट्स के अनुसार, नितुबेन पटेल की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये से अधिक है। पिछले साल उन्हें प्रतिष्ठित 'Millionaire Farmer of India' (MFOI) अवार्ड्स में "भारत की सबसे अमीर किसान" के खिताब से नवाजा गया। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाली देश की पहली महिला किसान हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि यदि सही तकनीक और विजन का उपयोग किया जाए, तो खेती घाटे का सौदा नहीं बल्कि सबसे बड़ा बिजनेस बन सकती है।

सफलता के दो स्तंभ: 'अमृत कृषि' और 'जादुई मिट्टी' नितुबेन की सफलता का सबसे बड़ा राज उनकी अनूठी और वैज्ञानिक खेती की तकनीक है। वह मुख्य रूप से दो पद्धतियों पर काम करती हैं: अमृत कृषि (Nectar Farming): यह एक पूरी तरह से स्थायी कृषि पद्धति है। इसमें रसायनों का शून्य उपयोग होता है और केवल प्राकृतिक खाद व जैव-संवर्धकों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे न केवल मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि फसल की गुणवत्ता और पोषक तत्व भी उच्चतम स्तर के होते हैं। जादुई मिट्टी (Magical Soil): नितुबेन ने मिट्टी संवर्धन (Soil Enrichment) की एक विशेष तकनीक विकसित की है। इसे 'मैजिकल मिट्टी' कहा जाता है क्योंकि यह बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाने की क्षमता रखती है और कम पानी में अधिक पैदावार सुनिश्चित करती है।