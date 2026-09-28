बैंकों की हड़ताल अचानक क्यों टली? क्या सरकार मान गई बातें, 5 Days Working पर आया बड़ा अपडेट

बिजनेस डेस्क। आज से तीन दिनों तक बैंक में हड़ताल थी लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। ऐसे में लोगों का सवाल है कि क्या सरकार मांग पूरा करने के लिए मान गई है इसलिए हड़ताल रोक दिया गया आइये यहां जानते है।

28 से 30 सितंबर तक देशभर में होने वाले बैंकों के हड़ताल को टालने का फैसला इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) की बैठक के बाद हुआ। UFBU ने 27 सितंबर को रात 9:30 बजे आईबीए के साथ हुई बैठक के बाद जारी एक सर्कुलर में ये जानकारी दी है।

बैंक कर्मचारी हड़ताल क्यों कर रहे है?

बैंक कर्मचारियों अपने लिए 5 डे वर्किंग वीक लागू करने की मांग कर रहे है। रिपोर्टस के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने पांच दिन काम और दो दिन छुट्टी के प्रस्ताव पर कोई प्रतिबद्धता अभी तक नहीं जताई है।

UFBU के सर्कुलर के मुताबिक, “बाकी बचे शनिवारों को छुट्टी घोषित करने की मांग पर चर्चा करने और सभी स्टेक होल्डर्स और ग्राहकों को स्वीकार्य समाधान निकालने के विकल्प तलाशने के लिए IBA और UFBU की एक उच्च स्तरीय समिति तुरंत बनाई जाएगी।”

दोनों पक्ष स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए लागू परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम पर भी चर्चा करेंगे।

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इस हफ्ते पांच दिन बैंक खुले रहेंगे

बैंक हड़ताल रद्द होने के बाद इस हफ्ते देश भर में बैंक पांच दिन खुले रहेंगे। शुक्रवार, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के कारण राष्ट्रीय छुट्टी है। लेकिन 3 अक्टूबर महीने के पहले शनिवार को बैंक खुला रहेगा।