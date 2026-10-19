Best Diwali Shopping Markets in India: फेस्टिवल सीजन में शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं ये 5 सबसे सस्ते मार्केट, देखें पूरी लिस्ट

बिजनेस डेस्क। दिवाली पर हमें घर सजाना होता है, नए कपड़े लेने होते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट्स लेने होते हैं। ये सारी चीजें खरीदने के लिए आप इन मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक मार्केट तो शॉपिंग के लिए हमेशा से बेस्ट रहा है, यहां आपको हर चीज में वैरायटी देखने को मिलती है। फैंसी दीये, कैंडल लेने हों या कपड़े लेने हों, हर एक चीज चांदनी चौक के मार्केट में आपको सस्ते और किफायती दामों में मिल जाएगी।

कोलाबा कॉजवे, मुंबई अगर आप मुंबई में रहते हैं और दिवाली के लिए यूनिक चीजें खरीदना चाहते हैं, तो आप कोलाबा कॉजवे जा सकते हैं। यहां आपको जगमगाती लाइट्स, सजावट के सामान और ट्रेंडी कपड़े काफी किफायती दामों पर मिल जाएंगे। न्यू मार्केट, कोलकाता दिवाली के समय कोलकाता में काली पूजा की भी धूम मची रहती है। शॉपिंग करने के लिए आप न्यू मार्केट जा सकते हैं, जिसको कोलकाता का शॉपिंग हब भी कहा जाता है। न्यू मार्केट साड़ियों के लिए मशहूर है, यहां आपको साड़ियों की बड़ी वैरायटी देखने को मिलेगी।