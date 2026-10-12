Delhi Shopping Markets for Diwali: फेस्टिवल सीजन में शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के ये 4 सस्ते बाजार, देखें पूरी लिस्ट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन में घर की सजावट, नए कपड़े, ज्वेलरी और गिफ्ट खरीदने के लिए आप दिल्ली के बाजार जा सकते हैं। वहां आपको कपड़ों से लेकर ट्रेंडी फैशन, होम डेकोर और गिफ्ट आइटम तक कई तरह की चीजें कम दाम पर मिल जाती हैं।

चांदनी चौक मार्केट

पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक शॉपिंग के लिए काफी फेमस है। यहां साड़ी, लहंगा, सूट, ज्वेलरी और शादी-पार्टी के कपड़ों की अच्छी-खासी वैरायटी मिलती है। इसके अलावा सजावट के भी काफी सामान यहां से खरीद सकते हैं।

सदर बाजार

दिवाली पर घर सजाने और गिफ्ट देने के लिए सदर बाजार भी अच्छा विकल्प है। यहां खूबसूरत दीये, मोमबत्तियां, लाइट्स, गिफ्ट और कई तरह के घरेलू सामान मिलते हैं।

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लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट

ट्रेडिशनल कपड़ों की खरीदारी के लिए लाजपत नगर मार्केट एक बेहतरीन विकल्प है। यहां आपको कुर्ती, सूट, दुपट्टे, ज्वेलरी, बैग और घर की सजावट का सामान मिल सकता है। अगर आप त्योहारों पर एथनिक लुक अपनाना चाहते हैं, तो यहां आप अपने बजट के मुताबिक कई विकल्प तलाश सकते हैं।