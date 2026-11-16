पेट्रोल-डीजल के खर्च से चाहिए छुटकारा? तो घर ले आएं ये 5 किफायती EV

ऑटो डेस्क। देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की तरफ रुख कर रहे हैं। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की लोकप्रियता दिनों-दिन बढ़ रही है। पहले जहां ईवी को एक महंगा विकल्प माना जाता था, वहीं अब कार कंपनियां कम बजट में भी बेहतरीन फीचर्स और शानदार ड्राइविंग रेंज वाली गाड़ियां पेश कर रही हैं।

यदि आप भी पेट्रोल-डीजल के झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं और आपका बजट 15 लाख रुपये तक है, तो बाजार में आपके पास कई शानदार विकल्प मौजूद हैं। इनमें छोटी सिटी कार से लेकर माइक्रो SUV और फैमिली कार तक शामिल हैं। आइए जानते हैं इस बजट में आपके लिए कौन-कौन सी गाड़ियां बेस्ट हो सकती हैं।

Tata Tiago EV कम बजट में इलेक्ट्रिक कार चाहने वालों के लिए टाटा की यह लोकप्रिय इलेक्ट्रिक हैचबैक एक बेहतरीन विकल्प है। 2026 में नए अपडेट के साथ आ रही इस कार में 19.2kWh और 24kWh के दो बैटरी विकल्प मिलते हैं। कंपनी के दावे के अनुसार यह सिंगल चार्ज में लगभग 226 से 293 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देती है। आरामदायक केबिन, आधुनिक इंफोटेनमेंट सिस्टम और दमदार सेफ्टी फीचर्स इसे रोजाना शहर में आने-जाने के लिए बेस्ट बनाते हैं। इसकी कीमत ₹6.99 लाख से ₹9.99 लाख तक है। MG Comet EV अगर आपको शहर की भीड़भाड़ के लिए बेहद छोटी और आसानी से पार्क होने वाली कार चाहिए, तो एमजी कॉमेट बेस्ट है। इसमें 17.3kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो सिंगल चार्ज पर करीब 230 किमी की रेंज देता है। 4 सीटर क्षमता वाली इस कार में डुअल 10.25-इंच की स्क्रीन, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत ₹7.62 लाख से ₹9.99 लाख तक है।