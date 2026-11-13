Kavya Maran Car Collection: SRH मालकिन काव्या मारन के गैराज में खड़ी हैं करोड़ों की ये लग्जरी गाड़ियां, देखें लिस्ट

ऑटो डेस्क। IPL फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की सीईओ और को-ओनर काव्या मारन इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने 11 नवंबर को ग्रीस में मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर के साथ शादी रचाई है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।

सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी काव्या की रॉयल लाइफस्टाइल और उनके लग्जरी कार कलेक्शन में दुनिया की कई बेशकीमती लग्जरी और स्पोर्ट्स कारें शामिल हैं। रोल्स-रॉयस फैंटम VIII एक्सटेंडेड व्हीलबेस काव्या मारन के कार कलेक्शन की सबसे महंगी गाड़ी रोल्स-रॉयस फैंटम VIII एक्सटेंडेड व्हीलबेस है, जिसकी भारतीय बाजार में कीमत करीब 12.2 करोड़ रुपये है। अपने शांत केबिन और बेमिसाल कम्फर्ट के लिए मशहूर इस सुपर-लग्जरी सेडान में 6.75-लीटर का ट्विन-टर्बो V12 पेट्रोल इंजन लगा है, जो 571 bhp की पावर और 900 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।