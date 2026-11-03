दिवाली पर सोना-चांदी खरीदने का सुनहरा मौका, MCX और कॉमेक्स में हलचल के बीच देखें अपने शहर के रेट

बिजनेस डेस्क। फेस्टिव सीजन में सोना चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज 3 नवंबर को COMEX पर गोल्ड रेट 3,957.20 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है। जबकि MCX पर कल सोने का भाव 1,40,222 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

आज कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.91% की गिरावट के बाद 50.425 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर कल 1 किलो चांदी का रेट 1,83,555 रुपये पर क्लोज हुआ।

जानिए आपके शहर के रेट यहां

दिल्ली: 24 कैरेट सोने का भाव 13,953 रुपये, 22 कैरेट का भाव 12,791 रुपये और 18 कैरेट का भाव 10,469 रुपये प्रति ग्राम है।

मुंबई: 24 कैरेट सोने का भाव 13,938 रुपये, 22 कैरेट का भाव 12,776 रुपये और 18 कैरेट का भाव 10,454 रुपये प्रति ग्राम है।

कोलकाता: 24 कैरेट सोने का भाव 13,938 रुपये, 22 कैरेट का भाव 12,776 रुपये और 18 कैरेट का भाव 10,454 रुपये प्रति ग्राम है।

चेन्नई: 24 कैरेट सोने का भाव 13,938 रुपये, 22 कैरेट का भाव 12,776 रुपये और 18 कैरेट का भाव 10,456 रुपये प्रति ग्राम है।

बेंगलुरु: 24 कैरेट सोने का भाव 13,938 रुपये, 22 कैरेट का भाव 12,776 रुपये और 18 कैरेट का भाव 10,454 रुपये प्रति ग्राम है।

हैदराबाद: 24 कैरेट सोने का भाव 13,938 रुपये, 22 कैरेट का भाव 12,776 रुपये और 18 कैरेट का भाव 10,454 रुपये प्रति ग्राम है।

अहमदाबाद: 24 कैरेट सोने का भाव 13,943 रुपये, 22 कैरेट का भाव 12,781 रुपये और 18 कैरेट का भाव 10,459 रुपये प्रति ग्राम है।

वडोदरा: 24 कैरेट सोने का भाव 13,943 रुपये, 22 कैरेट का भाव 12,781 रुपये और 18 कैरेट का भाव 10,459 रुपये प्रति ग्राम है।

रायपुर: आज 24 कैरेट सोने की कीमत 13,938 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 12,776 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 10,454 रुपये प्रति ग्राम है।

चांदी का लेटेस्ट रेट

राजधानी दिल्ली में आज 1 किलो चांदी का रेट 1,99,900 रुपये है।

मुंबई में चांदी की कीमत 1,99,900 रुपये प्रति किलोग्राम है।

कोलकाता में आज चांदी का भाव 1,99,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर है।

हैदराबाद में चांदी की कीमत 1,99,900 रुपये प्रति किलोग्राम है।

चेन्नई में एक किलो चांदी 1,99,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर है।

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