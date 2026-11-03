Indore Sarafa: इंदौर में सोने के दामों में सुस्ती, चांदी में उछाल, धनतेरस से पहले क्या चल रहा है 24K, 22K और 18K का ताजा भाव

बिजनेस डेस्क। त्योहारी सीजन के चलते सराफा बाजार में रौनक लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले एक महीने के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट के बाद पुष्य नक्षत्र पर उम्मीद से बेहतर कारोबार दर्ज किया गया है। अब सराफा कारोबारियों की पूरी नजर धनतेरस पर टिकी हुई है, जिसे खरीदारी के लिहाज से सबसे शुभ माना जाता है। इंदौर समेत आसपास के प्रमुख बाजारों में धनतेरस की विशेष तैयारियां जोरों पर हैं।

वैश्विक स्तर पर उतार-चढ़ाव के बीच स्थानीय स्तर पर ज्वेलर्स फिलहाल सोने की कीमतें बढ़ाने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हल्की मजबूती दिखने के बाद भी स्थानीय बाजार में सोने में नरमी बनी हुई है।

इंदौर में 3 नवंबर 2026 को सोने-चांदी के खुदरा भाव ऑल इंडिया बुलियन और जवेरी बाजार के अनुसार, इंदौर में विभिन्न शुद्धता वाले सोने और चांदी के औसत खुदरा भाव इस प्रकार हैं। 24 कैरेट सोना (999 शुद्धता): ₹1,41,936 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (916 शुद्धता): ₹1,30,013 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (750 शुद्धता): ₹1,06,452 प्रति 10 ग्राम

चांदी (999 शुद्धता): ₹1,86,706 प्रति किलोग्राम (नोट: आभूषण खरीदते समय बिल में मेकिंग चार्ज, वेस्टेज और 3% जीएसटी अलग से जोड़ा जाता है।) इंदौर सराफा बाजार बंद भाव स्थानीय सराफा बाजार में सोमवार को सोना केडबरी रवा नकद सौदों में आंशिक गिरावट के साथ 1,40,500 रुपये प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ, जो शनिवार को 1,40,600 रुपये पर था। वहीं आरटीजीएस भाव में सोना 1,37,000 रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) और 22 कैरेट सोना 1,25,600 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। दूसरी तरफ, चांदी में 1,500 रुपये प्रति किलो की तेजी देखने को मिली। इंदौर में चांदी चौरसा बढ़कर 1,84,300 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। चांदी आरटीजीएस भाव 1,78,650 रुपये और चांदी टंच 1,84,600 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया।