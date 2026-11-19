बिजनेस डेस्क। यदि आपका या आपके परिवार का पैसा भी सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, तो आपके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर निवेशकों को पैसे लौटाने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले दोगुनी तेज हो गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने बीते महज 7 दिनों के भीतर 221.45 करोड़ रुपये की रकम सीधे जमाकर्ताओं के बैंक खातों में भेज दी है। अब तक देश भर के 47 लाख से ज्यादा निवेशक अपना फंसा हुआ पैसा वापस पा चुके हैं।
क्लेम की ऊपरी सीमा खत्म: पहले निवेशक पोर्टल पर केवल 50,000 रुपये या 10 लाख रुपये तक का ही दावा कर सकते थे, लेकिन अब इस ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है। अब जमाकर्ता अपनी पूरी पात्र राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसका भुगतान दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद किया जाएगा।
मदद के लिए नए हेल्पलाइन नंबर: पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर करने और निवेशकों की सहायता के लिए तीन नए हेल्पलाइन नंबर 011-44716198, 011-44716498 और 011-44716887 भी जारी किए गए हैं।
पूरी तरह निःशुल्क डिजिटल प्रक्रिया: रिफंड पाने के लिए आपको केवल सरकार के आधिकारिक CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आधार लिंकिंग अनिवार्य: OTP वेरिफिकेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। इसके साथ ही आपका बैंक खाता भी आधार से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि पैसा सीधे उसी खाते में ट्रांसफर होगा।
जरूरी दस्तावेज: आवेदन के समय आपके पास मेंबरशिप नंबर, जमा खाता संख्या, रसीद, डिपॉजिट सर्टिफिकेट या पासबुक की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। यदि आपकी क्लेम राशि 50,000 रुपये या उससे अधिक है, तो पैन कार्ड (PAN Card) देना भी अनिवार्य है।
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