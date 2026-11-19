बिजनेस डेस्क। यदि आपका या आपके परिवार का पैसा भी सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, तो आपके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर निवेशकों को पैसे लौटाने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले दोगुनी तेज हो गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने बीते महज 7 दिनों के भीतर 221.45 करोड़ रुपये की रकम सीधे जमाकर्ताओं के बैंक खातों में भेज दी है। अब तक देश भर के 47 लाख से ज्यादा निवेशक अपना फंसा हुआ पैसा वापस पा चुके हैं।

पूरे क्लेम की मिली सुविधा क्लेम की ऊपरी सीमा खत्म: पहले निवेशक पोर्टल पर केवल 50,000 रुपये या 10 लाख रुपये तक का ही दावा कर सकते थे, लेकिन अब इस ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है। अब जमाकर्ता अपनी पूरी पात्र राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसका भुगतान दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद किया जाएगा।