iPhone Air पर मिलने वाली है सबसे बड़ी छूट, ग्रेट रिपब्लिक डे सेल पर न चूकें ये मौका

टेक्नोलॉजी डेस्क। Apple की सबसे पतली iPhone सीरीज में शामिल iPhone Air पर बड़ी छूट मिल रही है। कंपनी ने पिछले साल सितंबर में iPhone 17 सीरीज के साथ इस नए मॉडल को लॉन्च किया था, जो स्लिम डिजाइन पसंद करने वाले यूजर्स के लिए खास विकल्प बना।

अब Amazon की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल के दौरान यह फोन भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है, जिससे इसकी कीमत काफी कम हो गई है। इस डील के तहत ग्राहक iPhone Air को लगभग 27 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं, जो इसे प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में एक आकर्षक ऑफर बनाता है।