बीड़ी कंपनियां नहीं हैं गरीब, अरबों का करती हैं कारोबार; देखें भारत की टॉप बीड़ी ब्रांड्स

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। बीड़ी को अक्सर "गरीबों का धुआं" कहा जाता है, लेकिन असलियत इससे कहीं अलग है। बीड़ी उद्योग अरबों रुपये का बिज़नेस करता है और सिगरेट को टक्कर देता है। हाल ही में जीएसटी सुधारों (GST Reforms) के बाद बीड़ी की कीमतों और टैक्स को लेकर खूब चर्चा रही। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि बीड़ी पर 18% जीएसटी लगेगा, जबकि सिगरेट पर 40% जीएसटी लागू होगा।

अरबों का कारोबार और करोड़ों की खपत बीड़ी उद्योग भारत में लगभग 7.2 करोड़ उपभोक्ताओं और 49 लाख मजदूरों को रोजगार देता है। छोटे पैमाने के उत्पादकों को दी गई छूट ने टैक्स से बचने का रास्ता खोल दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, हर साल लगभग 1.19 ट्रिलियन बीड़ी की खपत होती है। इनमें से लगभग 31% बीड़ी टैक्स के दायरे से बाहर रहती हैं।