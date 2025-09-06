BATA के बाद अब Mahindra ने ग्राहकों को दिया त्योंहारों का तोहफा, GST रेट कट का दिया फायदा

बिजनेस डेस्क: महिंद्रा ने 6 सितंबर 2025 से अपने ICE SUV पोर्टफोलियो पर GST Rate Cut का फायदा देने का एलान किया है। Mahindra के ग्राहक बोलेरो/नियो XUV3XO थार स्कॉर्पियो क्लासिक स्कॉर्पियो-N थार रॉक और XUV700 जैसे मॉडलों पर 1.56 लाख रुपये तक का लाभ पा सकते हैं। कंपनी के इस एलान में कई मॉडलों के लिए GST में कमी की गई है। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा।

जूता बनाने के लिए पॉपुलर कंपनी BATA के बाद अब भारत की एक और दिग्गज कंपनी ने GST कट का एलान किया है। दरअसल, कार कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ने आज घोषणा की है कि वह अपने सभी पेट्रोल-डीजल SUV पोर्टफोलियो पर कस्टमर्स को GST Rate Cut का फायदा देगी।

महिंद्रा का यह एलान हाल ही में 3 सितंबर, 2025 को 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद आया है। इस मीटिंग की अध्यक्षता भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी।

GST कट रेट से ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ी राहत

ऑटोमोबाइल सेक्टर को सरकार ने बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि टू-व्हीलर (350cc तक की बाइक्स) पर अब 28% की बजाय 18% GST लगेगा। छोटी कारों पर GST अब 18% होगा। तो वहीं बड़े वाहनों पर अब फ्लैट 40% GST लगेगा और सेस हटा दिया गया है।

बसों और ट्रकों पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। ऑटो पार्ट्स, जैसे टायर्स, बैटरियां, कंपोनेंट्स पर भी दरें घटी हैं, जिससे ancillary उद्योगों को फायदा होगा। इसके अलावा ट्रैक्टर (1800cc से कम) पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, और उनके पार्ट्स पर भी 5% टैक्स लगेगा।