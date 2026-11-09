धनतेरस पर एलन मस्क ने कमाए 5.69 लाख करोड़, अंबानी और अडानी की संपत्ति में भी बड़ा उछाल

बिजनेस डेस्क। धनतेरस पर दुनिया भर के अमीरों पर धन की बारिश हुई है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की दौलत एक ही दिन में 60.50 अरब डॉलर यानी करीब 5.69 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 845 अरब डॉलर पर पहुंच गई। जबकि दिवाली पर दो भारतीय उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी पर भी लक्ष्मी जी मेहरबान हुईं, दोनों की दौलत में भी इजाफा देखने को मिला।

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की दौलत में 1.95 अरब डॉलर यानी करीब 18,000 करोड़ रुपये से अधिक का इजाफा हुआ और अंबानी के नेटवर्थ में 956 मिलियन डॉलर यानी करीब 9,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई।

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, गौतम अडानी की दौलत रविवार को 1.95 अरब डॉलर बढ़कर 119 अरब डॉलर पर पहुंच गई। अडानी अब दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में 18वें नंबर पर आ गए हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी 88.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया में तीसरे और दुनिया में 23वें नंबर के अमीर हैं।

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