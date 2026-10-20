एलन मस्क बांटेंगे 1 लाख करोड़ रुपये! अमेरिका के हर बच्चे को मिलेगा, जानें पूरा मामला

बिजनेस डेस्क। एलन मस्क ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अगले साल हर बच्चे को स्पेसएक्स का एक शेयर देने की बात कही है।

मस्क ने 19 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'हम अगले साल अमेरिका के हर बच्चे को स्पेसएक्स का एक शेयर देंगे।' उन्होंने बताया कि यह उनकी कई योजनाओं में से पहली योजना है।

1 लाख करोड़ रुपये

वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, अमेरिका में 18 साल से कम उम्र के लगभग 7.2 करोड़ बच्चे हैं। स्पेसएक्स के हालिया शेयर मूल्य के हिसाब से एक शेयर की कीमत अभी 146 डॉलर है। अगर 7.2 करोड़ बच्चों को एक-एक शेयर दिया जाए, तो इसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 10.5 अरब डॉलर (करीब 1 लाख करोड़ रुपये) बैठती है। हालांकि, मस्क की घोषणा में कोई आंकड़ा अभी तक नहीं बताया गया है।