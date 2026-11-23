बिजनेस डेस्क। देश के सबसे बड़े पैकेज्ड पानी ब्रांड को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। इस पानी के सैंपल में कैंसर तत्व मिलने की बात कही जा रही है। देश की सबसे बड़ी बोतलबंद पानी की कंपनी बिसलेरी पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। दरअसल, बिसलेरी के पानी का सैंपल दो बार टेस्ट में फेल हो गया है। बिसलेरी का पानी पीने लायक नहीं है, इसमें कैंसर का तत्व पाया गया है।

बिसलेरी की दो जांच हुईं बिसलेरी की पहली जांच में पानी में ब्रोमेट की मात्रा तय सीमा से ज्यादा मिली, जो सेहत के लिए खतरनाक मानी जाती है। इसके बाद दूसरी बार जांच हुई, इस बार पानी में PAHs नाम के कैंसर पैदा करने वाले तत्व भी मिले। बता दें कि पानी के सैंपल Bisleri कंपनी के परिसर से ही उठाए गए थे, बाजार से नहीं।