IPO Update: आज 4 कंपनियों के IPOs का हुआ आगाज, जानिए निवेशकों के लिए क्या है खास और कितना है प्राइस बैंड

बिजनेस डेस्क। ब्लैक ओपल कंसल्टेंट्स, वंस इलेक्ट्रोइंजीनियरिंग समेत 4 कंपनियों के IPO आज खुल रहे है। Black Opal Consultants IPO Black Opal Consultants के आईपीओ का साइज 55.08 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 22.38 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। जबकि, ऑफर फार सेल के जरिए 5.58 लाख शेयर कंपनी के मौजूदा निवेशक बेच रहे हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 185 रुपये से 197 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 600 शेयरों का एक लॉट बनाया है, निवेशकों को कम से कम 236400 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा। फिलहाल आईपीओ का जीएमपी जीरो है।

Papadmalji Agro Foods IPO Papadmalji Agro Foods कंपनी के आईपीओ का साइज 20.18 करोड़ रुपये है। आईपीओ 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 69 रुपये से 72 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ने 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया है, निवेशकों को दो लॉट पर कम से कम दांव लगाना होगा यानी मिनिमम इनवेस्टमेंट 230400 रुपये का होगा। अभी जीएमपी जीरो है।