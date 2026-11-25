बिजनेस डेस्क। आज के समय में मोबाइल पर एक क्लिक करते ही घर के दरवाजे पर कुछ ही मिनटों में राशन और जरूरी सामान पहुंच जाता है, लेकिन इस तेज रफ्तार सुविधा के पीछे डिलीवरी पार्टनर्स की कड़ी मेहनत छिपी होती है।

हाल ही में चंडीगढ़ में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म Blinkit के साथ काम करने वाले एक डिलीवरी पार्टनर की Reddit पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। इस युवक ने खुलासा किया है कि उसने अपनी नौकरी के पहले महीने में करीब 39,000 रुपये की कमाई की है, लेकिन इसके लिए उसे रोजाना सड़कों पर कड़ा पसीना बहाना पड़ा है।

39 हजार रुपये की कमाई वीकेंड ऑर्डर्स का बड़ा योगदान: युवक ने अपनी पोस्ट में बताया कि Blinkit के साथ काम करते हुए उसे एक महीना पूरा हुआ है। पहले महीने की 39,000 रुपये की कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा शनिवार और रविवार को मिलने वाले भारी ऑर्डर्स का रहा। इंसेंटिव और टिप्स से बढ़ी आय: रेगुलर डिलीवरी चार्ज के अलावा कंपनी के इंसेंटिव टारगेट, बोनस और ग्राहकों से मिलने वाली टिप्स ने भी उसकी कुल कमाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। व्यवस्थित शहर का मिला फायदा: चंडीगढ़ के सुव्यवस्थित सेक्टर और साफ-सुथरे पतों की वजह से उसे लोकेशन खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा, जिससे वह कम समय में ज्यादा ऑर्डर पूरे कर सका। रोज 12 घंटे और वीकेंड पर 16 घंटे तक करनी पड़ी ड्यूटी इस आकर्षक कमाई के पीछे बेहद थका देने वाली दिनचर्या भी शामिल है। युवक के अनुसार, सामान्य दिनों (Weekdays) में वह रोजाना करीब 12 घंटे तक काम करता है। वहीं, शनिवार और रविवार को ऑर्डर्स की बाढ़ आने के कारण उसकी शिफ्ट 16 घंटे तक लंबी हो जाती है। लगातार बाइक चलाना, ट्रैफिक का सामना करना और घंटों सड़क पर रहना शारीरिक रूप से काफी थकाने वाला अनुभव होता है।