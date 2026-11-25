बिजनेस डेस्क। मध्य प्रदेश में पशुपालन और डेयरी के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एक योजना चला रही है, जिसका नाम 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना' (Kamadhenu Scheme) है। इस योजना के तहत पशुपालक अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। योजना में 25 दुधारू गाय या भैंस की डेयरी इकाई स्थापित कर सकते हैं, यहां तक कि सरकार डेयरी शुरू करने के लिए करीब 33 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है, यानी करीब 14 लाख रुपये तक की सब्सिडी आपको मिल सकती है। इस योजना में अलग-अलग श्रेणी के अनुसार 10.50 लाख रुपये से लेकर 13.86 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलने का प्रावधान है।

किसे कितनी सब्सिडी? अगर कोई 25 देशी गायों की डेयरी शुरू करता है, तो कुल लागत करीब 36 लाख रुपये आएगी और इस पर अनुसूचित जाति और जनजाति (एससी/एसटी) वर्ग के लाभार्थियों को 11.88 लाख रुपये और अन्य सभी वर्गों को 9 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।