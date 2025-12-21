Budget 2026: क्यों खास होता है देश का बजट? शिक्षा, रोजगार और महंगाई पर इसके असर की पूरी जानकारी
क्यों खास होता है देश का बजट?
बिजनेस डेस्क। भारत सरकार आगामी 1 फरवरी 2026 को देश का नया बजट पेश करने की तैयारी में है। सरल शब्दों में कहें तो बजट सरकार की अनुमानित आय (राजस्व) और व्यय (खर्च) का एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। यह दस्तावेज़ इस बात का खाका पेश करता है कि आने वाले एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में सरकार पैसा कहां से जुटाएगी और उसे किन क्षेत्रों में खर्च करेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत इसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' के रूप में जाना जाता है।
बजट के मुख्य घटक
बजट में सरकार मुख्य रूप से टैक्स और शुल्कों के जरिए जुटाए जाने वाले राजस्व का विवरण देती है। साथ ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं (सब्सिडी) के लिए आवंटन तय किया जाता है।
बजट का महत्व और उद्देश्य
- आर्थिक स्थिरता: बजट के माध्यम से निवेश को बढ़ावा दिया जाता है और महंगाई को नियंत्रित करने के प्रयास किए जाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था संतुलित रहे।
- संसाधनों का आवंटन: यह प्राथमिकता तय करता है कि सड़क, रेलवे और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में धन का वितरण कैसे हो।
- सामाजिक कल्याण: गरीबी और बेरोजगारी कम करने के लिए बजट में विशेष योजनाएं बनाई जाती हैं। अमीरों पर कर लगाकर और गरीबों को सब्सिडी देकर आय का पुनर्वितरण किया जाता है।
- रोजगार सृजन: इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों में निवेश के जरिए बजट नए रोजगार के अवसर पैदा करने का रोडमैप तैयार करता है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: संसद में बजट पेश कर सरकार जनता के प्रति अपने खर्चों और नीतियों के लिए जवाबदेह बनती है।
संक्षेप में, बजट केवल अंकों का खेल नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य के विकास, वित्तीय स्थिरता और सामाजिक न्याय का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक हथियार है।
