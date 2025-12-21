Budget 2026: क्यों खास होता है देश का बजट? शिक्षा, रोजगार और महंगाई पर इसके असर की पूरी जानकारी

बिजनेस डेस्क। भारत सरकार आगामी 1 फरवरी 2026 को देश का नया बजट पेश करने की तैयारी में है। सरल शब्दों में कहें तो बजट सरकार की अनुमानित आय (राजस्व) और व्यय (खर्च) का एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। यह दस्तावेज़ इस बात का खाका पेश करता है कि आने वाले एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में सरकार पैसा कहां से जुटाएगी और उसे किन क्षेत्रों में खर्च करेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत इसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' के रूप में जाना जाता है।