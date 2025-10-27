मेरी खबरें
    By Lokesh Solanki
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 07:26:44 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 07:30:49 PM (IST)
    सराफा बाजार: अमेरिकी-चीन व्यापार तनाव घटने से सोना 1500 और चांदी 2500 रु. टूटी
    इंदौर में सोने के दाम।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अमेरिका-चीन व्यापार तनाव कम होने से अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सुरक्षित निवेश मांग में भी कमी देखी जा रही है। बीते दिनों भू-राजनीतिक चिंताओं और मौद्रिक नीति में ढील की उम्मीदों के चलते 4,300 डालर प्रति औंस से ऊपर के रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद व्यापारियों द्वारा अब सोने में मुनाफावसूली भी देखी जा रही है। इससे कीमतों में एकतरफा गिरावट की स्थिति बनी हुई है।

    सोमवार को कामेक्स पर सोना वायदा घटकर 4040 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 47.68 डालर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया। इसके चलते भारतीय बाजारों में दोनों धातुओं के दाम लगातार नीचे जा रहे हैं। सोमवार को इंदौर मार्केट में सोना केडबरी 1500 रुपये घटकर 123000 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 2500 रुपये टूटकर 147000 रुपये प्रति किलो रह गई।


    इन दामों पर भी व्यापार फिलहाल कमजोर है लेकिन ज्वेलर्स थोड़े और दाम घटने पर वैवाहिक सीजन की ग्राहकी अच्छी निकलने की उम्मीद करने लगे हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते को इस सप्ताह के अंत में दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक में अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, ताकि व्यापार युद्धविराम को आगे बढ़ाया जा सके।

    अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारी स्काट बेसेंट ने कहा, "100 फीसदी टैरिफ का खतरा टल गया है, साथ ही चीन द्वारा विश्वव्यापी निर्यात नियंत्रण व्यवस्था शुरू करने का खतरा भी टल गया है।" उन्होंने संकेत दिया कि व्यापार में नए सिरे से वृद्धि का जोखिम कम हो गया है।

    कामेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 4040 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4111 डालर और नीचे में 4024 डालर प्रति औंस और चांदी 47.68 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 48.66 डालर और नीचे में 47.57 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 123000 सोना (आरटीजीएस) 124300, सोना 22 कैरेट 110000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। शनिवार को सोना 124500 रुपये पर बंद हुआ।

    • चांदी चौरसा 147000, चांदी आरटीजीएस 148000 चांदी टंच 147500 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1800 रुपये प्रति नग बिका। शनिवार को चांदी 149500 रुपये पर बंद हुई थी।

