मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इस धनतेरस गोल्ड खरीदना चाहते हैं? यह नया नियम आपको वापस दिलाएगा दोगुना पैसा

    धनतेरस और दिवाली पर सोना खरीदते समय अब उपभोक्ता ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि हॉलमार्क्ड सोने की शुद्धता में गड़बड़ी पाए जाने पर मुआवजे का प्रावधान है। सरकार ने अब तक 361 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य की है और उपभोक्ता BIS केयर ऐप से HUID नंबर की जांच कर सकते हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 01:29:28 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 01:29:28 PM (IST)
    इस धनतेरस गोल्ड खरीदना चाहते हैं? यह नया नियम आपको वापस दिलाएगा दोगुना पैसा
    धनतेरस और दीवाली पर सोना खरीदना भारतीय परंपरा का हिस्सा। (फोटो- एआई जनरेटेड)

    HighLights

    1. सोने की कीमतों में पिछले साल 50% वृद्धि।
    2. हॉलमार्क्ड सोने की शुद्धता पर मुआवजे का नियम लागू।
    3. BIS केयर ऐप से HUID नंबर की जांच संभव।

    बिजनेस डेस्क। धनतेरस और दीवाली के मौके पर सोना खरीदना भारतीय परंपरा का अहम हिस्सा है। हर साल लाखों लोग इस शुभ अवसर पर सोने के आभूषण, सिक्के और बिस्किट खरीदते हैं, लेकिन पिछले एक साल में सोने की कीमतों में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ताओं के लिए सोने की शुद्धता की जांच और भी जरूरी हो गई है।

    अब सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अगर, हॉलमार्क सोने की शुद्धता तय मानक से कम पाई जाती है, तो उपभोक्ता को मुआवजा मिलेगा।

    क्या है गोल्ड हॉलमार्किंग?

    भारत सरकार ने सोने की शुद्धता तय करने के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग प्रणाली लागू की है।

    • पहला चरण: 16 जून 2021 से 256 जिलों में लागू हुआ।

    • दूसरा चरण: 4 अप्रैल 2022 से 32 जिले और जुड़े।

    • तीसरा चरण: 6 सितंबर 2023 को 55 नए जिलों में लागू हुआ।

    • चौथा चरण (नवीनतम): 5 नवंबर 2024 को 18 जिलों में जोड़ा गया।

    अब देश के 361 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य है। यानी 14 नवंबर 2024 के बाद इन जिलों में कोई भी सोना हॉलमार्क के बिना नहीं बेचा जा सकता।

    कैसे करें हॉलमार्क की जांच?

    हर सोने के आभूषण पर अब एक 6-अंकों का अल्फान्यूमेरिक HUID (Hallmark Unique Identification) नंबर अनिवार्य है। ग्राहक इस नंबर को BIS Care App के “Verify HUID” फीचर में दर्ज कर शुद्धता की जांच कर सकते हैं। यह ऐप सोने की असलियत और उसकी कैरेट शुद्धता की पूरी जानकारी देता है।


    पुराने या बिना हॉलमार्क के गहनों की जांच

    अगर आपके पास पुराने या बिना हॉलमार्क वाले गहने हैं, तो आप उन्हें किसी भी BIS-मान्यता प्राप्त Assaying and Hallmarking Centre (AHC) में टेस्ट करा सकते हैं।

    • एक बार में 10 आभूषणों तक की जांच कराई जा सकती है।

    • जांच शुल्क: प्रति पीस ₹45 या न्यूनतम ₹200 प्रति विजिट।

    • सेंटर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगा, जिसमें शुद्धता और धातु की संरचना की जानकारी दी जाएगी।

    मिल सकता है मुआवजा

    अगर हॉलमार्क वाले सोने की जांच में उसकी शुद्धता कम पाई जाती है, तो उपभोक्ता को विक्रेता से मुआवजा मिलेगा।

    • मुआवजा राशि: जितना अंतर शुद्धता में पाया गया, उसके दोगुने मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

    • साथ ही जांच शुल्क की पूरी वापसी भी की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.