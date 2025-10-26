मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 12:42:28 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 12:42:28 AM (IST)
    Chhath Puja 2025: वापसी का टिकट महंगा पड़ रहा है? ये 6 स्मार्ट तरीके करेंगे फ्लाइट का किराया सस्ता
    डिजिटल डेस्क। छठ पूजा (Chhath Puja 2025) की शुरुआत हो चुकी है और लोग ट्रेन, फ्लाइट व बसों से अपने-अपने घरों तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जैसे ही पूजा संपन्न होगी, लाखों लोग अपनी कर्मभूमि यानी कामकाजी शहरों की ओर लौटने की तैयारी करेंगे। जिस तरह घर आने के लिए रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भारी भीड़ उमड़ी थी, उसी तरह अब वापसी का सफर भी मुश्किल हो सकता है।

    इस बीच, IRCTC ऐप और वेबसाइट बार-बार डाउन होने की खबरें आ रही हैं। तत्काल टिकट पाना भी आसान नहीं है। ऐसे में कई लोग ट्रेन की बजाय फ्लाइट से यात्रा करने की सोच रहे हैं, हालांकि हवाई यात्रा काफी महंगी साबित हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर फ्लाइट टिकट सस्ती कैसे मिल सकती है?


    त्योहार पर एयरलाइंस ने बढ़ाई फ्लाइट्स

    त्योहार की भीड़ को देखते हुए एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट ने पटना, दरभंगा सहित बिहार के कई शहरों के लिए अतिरिक्त फ्लाइट्स शुरू की हैं। इससे घर पहुंचना आसान हुआ है, लेकिन बढ़ती डिमांड के चलते हवाई किराए में उछाल आ गया है।

    फ्लाइट टिकट सस्ती करने के 6 स्मार्ट तरीके

    1. रेट्स की तुलना करें

    सिर्फ एयरलाइन की वेबसाइट से बुकिंग न करें। मेकमायट्रिप, यात्रा, Skyscanner, Google Flights जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रेट्स चेक करें। अक्सर इन्हीं पर टिकट ₹1,000-₹2,000 तक सस्ती मिल जाती है।

    2. इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करें

    बार-बार एक ही रूट सर्च करने पर वेबसाइट दाम बढ़ा देती है। इनकॉग्निटो या प्राइवेट विंडो में सर्च करने से आपको असली रियल-टाइम किराया मिलेगा।

    3. फ्लेक्सिबल डेट्स और टाइमिंग चुनें

    मंगलवार-बुधवार जैसी मिड-वीक फ्लाइट्स सस्ती होती हैं। सुबह जल्दी या देर रात वाली "रेड-आई फ्लाइट्स" भी जेब पर हल्की पड़ती हैं। गूगल फ्लाइट्स कैलेंडर व्यू से आसानी से सबसे सस्ता दिन पता लगाया जा सकता है।

    4. स्टॉपओवर वाली फ्लाइट चुनें

    अगर लंबा सफर बुरा नहीं लगता तो नॉन-स्टॉप की बजाय एक स्टॉप वाली फ्लाइट बुक करें। पास के शहर से उड़ान पकड़ने पर भी अच्छी डील मिल सकती है।

    5. फेयर अलर्ट और सोशल मीडिया

    Skyscanner, Kayak, Momondo पर फेयर अलर्ट ऑन करें। किराया घटते ही नोटिफिकेशन मिलेगा। एयरलाइंस के Instagram, Facebook और X (Twitter) अकाउंट पर नज़र रखें, अक्सर वहां फ्लैश सेल निकलती है।

    6. लॉयल्टी प्रोग्राम्स का लाभ उठाएं

    नियमित यात्रियों को एयरलाइन पॉइंट्स और माइल्स मिलते हैं, जिन्हें आगे डिस्काउंट या फ्री टिकट में बदला जा सकता है।

    बोनस टिप

    रेड-आई फ्लाइट्स (रात या सुबह तड़के वाली उड़ानें) न सिर्फ सस्ती होती हैं बल्कि भीड़ भी कम रहती है। इसके अलावा होटल का एक दिन का खर्च भी बच जाता है।

