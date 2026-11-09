बॉस का सबसे बड़ा दिवाली तोहफा! इन कंपनियों ने कर्मचारियों को दिया लंबा दिवाली ब्रेक

बिजनेस डेस्क। परिवार के साथ समय बिताना कौन नहीं चाहता है, लेकिन रोज ऑफिस की भागदौड़ की वजह से कई लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। त्योहार का सीजन आते ही लोगों को घर की याद आने लगती है और घर वालों के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मन करने लगता है। ऐसे में वे ऑफिस से छुट्टी लेकर घर जाते हैं, लेकिन कई ऑफिस फेस्टिवल में भी सिर्फ एक या दो दिन की छुट्टी देते हैं, जिससे वे अच्छे से घर वालों के साथ रह भी नहीं पाते हैं। हालांकि, इन दिनों कुछ कंपनियों ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है, जिससे उनके कर्मचारी बहुत खुश हो गए हैं।

इन कंपनियों ने जीता दिल एम्बेसी ग्रुप (Embassy Group): रियल एस्टेट दिग्गज एम्बेसी ग्रुप ने अपने लगभग 2,000 कर्मचारियों को 7 से 15 नवंबर तक लगातार 9 दिनों का लंबा दिवाली ब्रेक दिया है। कंपनी के अनुसार, उनकी 'पीपल फर्स्ट' नीति की यह पुरानी परंपरा है, ताकि कर्मचारी अपने परिवार के साथ त्योहार का पूरा आनंद ले सकें।

कैशकरो (CashKaro): कैशबैक और कूपन प्लेटफॉर्म कैशकरो ने अपने करीब 320 कर्मचारियों को 6 से 11 नवंबर तक 6 दिनों की छुट्टी दी है। को-फाउंडर स्वाति भार्गव के मुताबिक, दिवाली की भारी सेल के व्यस्त माहौल के बाद स्टाफ को नई ऊर्जा और परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए यह ब्रेक दिया गया है। मिंत्रा (Myntra): फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा ने बिग फैशन फेस्टिवल सेल खत्म होने के बाद 9 और 10 नवंबर को दो दिन की अतिरिक्त छुट्टी की घोषणा की है। इसके साथ ही कंपनी कर्मचारियों की मेहनत को सराहने के लिए हेल्थ चेकअप, मसाज सेशन और फाइनेंशियल वेलनेस जैसी खास सुविधाएं भी दे रही है।