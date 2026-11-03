इस कंपनी ने दिवाली गिफ्ट में कर्मचारियों को बांट दी चमचमाती Kia Sonet कार, लगातार चौथे साल बॉस ने दिया बड़ा दिवाली तोहफा

बिजनेस डेस्क। दिवाली आते ही कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को महंगे गिफ्ट्स देना शुरू कर देती हैं, कोई कार और घर तक दे देता है तो कोई दिवाली बोनस और कोई बस मिठाई में ही अपना काम चला लेता है। आज हम आपको जिस कंपनी के बारे में बता रहे हैं, उसने हाल ही में अपने कुछ कर्मचारियों को चमचमाती किआ सोनेट कार गिफ्ट कर दी है।

मिट्स हेल्थकेयर कंपनी के फाउंडर एम.के. भाटिया ने पंचकूला के शोरूम में कर्मचारियों को कार की चाबी सौंपी। कंपनी ने 2023 से काम करने वाले मेहनती कर्मचारियों को कार गिफ्ट की है। मिट्स ग्रुप के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट में दी गई जानकारी के मुताबिक, इस खास तोहफे को पाने वाले कर्मचारियों के नाम नितिन नेगी, निर्मल, वीनस और गुरवीर हैं। कंपनी का कहना है कि इन कर्मचारियों ने पूरे साल मेहनत और लगन से काम किया है, इनकी मेहनत से कंपनी आगे बढ़ रही है। इसी मेहनत को सम्मान देने के लिए उन्हें कारें गिफ्ट की गई हैं।