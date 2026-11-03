इस कंपनी ने दिवाली गिफ्ट में कर्मचारियों को बांट दी चमचमाती Kia Sonet कार, लगातार चौथे साल बॉस ने दिया बड़ा दिवाली तोहफा

बिजनेस डेस्क। दिवाली आते ही कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को महंगे गिफ्ट्स देना शुरू कर देती हैं, कोई कार और घर तक दे देता है तो कोई दिवाली बोनस और कोई बस मिठाई में ही अपना काम चला लेता है। आज हम आपको जिस कंपनी के बारे में बता रहे हैं, उसने हाल ही में अपने कुछ कर्मचारियों को चमचमाती किआ सोनेट कार गिफ्ट कर दी है।
मिट्स हेल्थकेयर कंपनी के फाउंडर एम.के. भाटिया ने पंचकूला के शोरूम में कर्मचारियों को कार की चाबी सौंपी। कंपनी ने 2023 से काम करने वाले मेहनती कर्मचारियों को कार गिफ्ट की है।
मिट्स ग्रुप के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट में दी गई जानकारी के मुताबिक, इस खास तोहफे को पाने वाले कर्मचारियों के नाम नितिन नेगी, निर्मल, वीनस और गुरवीर हैं। कंपनी का कहना है कि इन कर्मचारियों ने पूरे साल मेहनत और लगन से काम किया है, इनकी मेहनत से कंपनी आगे बढ़ रही है। इसी मेहनत को सम्मान देने के लिए उन्हें कारें गिफ्ट की गई हैं।
कार मिलने के बाद कर्मचारी नितिन नेगी ने पीटीआई से बातचीत में बताया कि वह पिछले पांच साल से मिट्स कंपनी में काम कर रहे हैं और फिलहाल सेल्स मैनेजर के पद पर हैं। उन्हें खुशी है कि कंपनी के चेयरमैन ने इस बार उन्हें इस तोहफे के लिए चुना।
उन्होंने कार से जुड़ी एक अहम बात भी बताई जिसके मुताबिक, कंपनी ने गाड़ी की डाउन पेमेंट की है और कार का रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर है। जब तक वह कंपनी में काम करते रहेंगे, तब तक कार की आगे की ईएमआई के बराबर रकम उनकी सैलरी में जोड़कर दी जाती रहेगी।
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यह लगातार चौथा साल है जब भाटिया ने अपने कर्मचारियों को कारें गिफ्ट की हैं। 2025 में, उन्होंने दिवाली सेलिब्रेशन पर अपनी टीम को 51 नई कारें गिफ्ट की थीं। 2024 में, उन्होंने कर्मचारियों को 15 कारें गिफ्ट कीं, जबकि 2023 में एक ऑफिस हेल्पर समेत 12 कर्मचारियों को एकदम नई टाटा पंच कारें दी थीं।