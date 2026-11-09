क्रूड ऑयल में 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट! क्या घटेंगे पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के भाव? चेक करें अपने शहर का नया रेट

बिजनेस डेस्क। अमेरिका और ईरान के बीच भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीदों के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट का दौर जारी है। पिछले सप्ताह तेल की कीमतों में अप्रैल 2020 के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड फिसलकर 97 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है, जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई (WTI) क्रूड 90 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा है।

वैश्विक बाजार में आई इस मंदी के बाद देश में सवाल उठ रहा है कि क्या आम जनता को पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर राहत मिलेगी? राजधानी दिल्ली में पेट्रोल आज भी 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर टिका हुआ है, यानी त्योहारी सीजन के बाद भी ईंधन की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

पिछले हफ्ते ब्रेंट क्रूड में 16 प्रतिशत से ज्यादा की ऐतिहासिक गिरावट

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साप्ताहिक गिरावट: ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताह ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 16 प्रतिशत से अधिक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

छह महीने के उच्च स्तर से फिसला तेल: अक्टूबर के अंत में छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद से ही वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार नीचे आ रहे हैं।

भू-राजनीतिक राहत: अमेरिकी मिड-टर्म चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद ऊर्जा बाजार को उम्मीद बंधी है कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष अब और आगे नहीं बढ़ेगा, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति सामान्य बनी रहने की संभावना है।

एलपीजी सिलेंडर के दामों पर क्या पड़ा असर?

भारत में खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडरों का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि गैस सिलेंडर के दाम आम परिवारों के मासिक घरेलू बजट के साथ-साथ होटलों और रेस्तरां की परिचालन लागत का बेहद अहम हिस्सा होते हैं। इनमें होने वाला मामूली बदलाव भी सीधा असर डालता है।

आज यानी 9 नवंबर 2026 को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (19 किलोग्राम) के दाम पूरी तरह स्थिर बने हुए हैं। नवंबर महीने की शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडरों पर हुई हल्की बढ़ोतरी के बाद से कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है।