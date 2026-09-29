सरकारी कर्मचारियों खुश हो जाओ! 2026 में इन राज्यों ने बढ़ा दिया है DA, देखें कहीं आपकी स्टेट तो नहीं है शामिल

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार 7th पे कमीशन के तहत DA में साल में दो बार संशोधन करती हैं। इसके लिए ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों को आधार बनाया जाता है। 2026 में केंद्र ने जनवरी से प्रभावी DA को 58% से बढ़ाकर 60% किया था। जिसका फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को मिलता हैं।