Delhi DDA Flat Sale: दिवाली से पहले घर खरीदने का सुनहरा मौका, 15 लाख में दिल्ली में अपना घर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दशहरा - दिवाली के मौके पर दिल्ली में अफोर्डेबल घर खोज रहे खरीदारों के लिए एक शानदार मौका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने दिवाली से पहले 'DDA आवास निवेश योजना 2026' लॉन्च कर दी है। इसके तहत नरेला में LIG कैटेगेरी के कुल 2516 फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे और इन पर 25% की छूट दी जा रही है।

DDA आवास निवेश योजना DDA समय-समय पर कई हाउसिंग स्कीम लाती रहती है। इस बार दिवाली से पहले DDA ने आवास निवेश योजना लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य नरेला में DDA के 2516 LIG फ्लैट को अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध कराना है। बता दें कि ये फ्लैट नरेला के सेक्टर जी2-जी6 में दो स्थानों पर स्थित हैं।