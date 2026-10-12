आपके झड़े हुए बाल बना रहे हैं चीन को अमीर! जानिए तिरुपति के दान किए बालों से लेकर ₹9,000 करोड़ के ग्लोबल बिजनेस का पूरा खेल

भारत से लगभग 98% कच्चे बाल म्यांमार के रास्ते चीन के 'जुचांग' (Juchang) शहर पहुंचते हैं। हेनान प्रांत का यह शहर दुनिया की 'विग कैपिटल' कहलाता है, जहां दुनिया के 60% तैयार हेयर प्रोडक्ट्स बनते हैं। यानी बाल भारत के होते हैं, लेकिन वैल्यू-एडिशन करके अरबों का मुनाफा चीन कमाता है!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत हर साल 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के Human Hair का एक्सपोर्ट करता है और इसका सबसे बड़ा खरीदार चीन है।

कहां से आते हैं ये बाल?

चेन्नई के 'एल्योर हेयर प्रोडक्ट्स' के मुताबिक, एक्सपोर्ट होने वाले 90% बाल वो गुच्छे होते हैं, जो नाई की दुकानों, सैलून और घरों में कंघी करते वक्त झड़ते हैं।

बाकी 10% बाल तिरुपति बालाजी और तमिलनाडु के वेलंकन्नी जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा दान किए जाते हैं। यह टॉप-क्वालिटी का बाल होता है।

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ऑनलाइन नीलामी और चीन की चाल!

तिरुपति मंदिर में हर तीन महीने में होने वाली बालों की ऑनलाइन नीलामी में बोलियां आसमान छूने लगती हैं। ग्रेड-1 (27 इंच से लंबे काले बाल) की कीमत ₹85,000 प्रति किलो तक पहुंच जाती है।

भारतीय एक्सपोर्टर्स का दावा है कि नीलामी में यह बेतहाशा बोली चीन के डमी एक्सपोर्टर्स लगवाते हैं ताकि भारत के सबसे प्रीमियम 'रेमी हेयर' पर उनका कब्जा रहे। यहां तक कि खबर तो यह भी है कि चीन में लेबर कॉस्ट बढ़ने के कारण अब कुछ कंपनियां इन बालों को प्रोसेसिंग के लिए उत्तर कोरिया (प्योंगयांग) भी भेज रही हैं।