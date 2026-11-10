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दीवाली पर दिल्ली में फूटे 300 करोड़ के पटाखे! 30% बढ़ा कारोबार, त्योहार के बाद जहरीली हवा से घुटने लगा दम

दिवाली पर दिल्ली में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा के पटाखों की बंपर बिक्री दर्ज की गई है।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 08:19:03 AM (IST)Updated Date: Tue, 10 Nov 2026 08:19:03 AM (IST)
दीवाली पर दिल्ली में फूटे 300 करोड़ के पटाखे! 30% बढ़ा कारोबार, त्योहार के बाद जहरीली हवा से घुटने लगा दम
दीवाली पर दिल्ली में फूटे 300 करोड़ के पटाखे! 30% बढ़ा कारोबार, त्योहार के बाद जहरीली हवा से घुटने लगा दम

HighLights

  1. दिवाली पर दिल्ली में फूटे 300 करोड़ के पटाखे
  2. दिवाली से एक दिन पहले ही खाली हो गईं दुकानें
  3. 30% बढ़ा कारोबार, फिर जहरीली हुई हवा

बिजनेस डेस्क। देश भर में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया और लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। इस बार देश की राजधानी दिल्ली में पटाखों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखने को मिली है। रिपोर्टस के अनुसार, त्योहारी सीजन के दौरान राजधानी में लगभग 300 करोड़ रुपये के पटाखे बिक गए। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले करीब 30 प्रतिशत अधिक है।

दीवाली से एक दिन पहले ही खाली हो गईं दुकानें

चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के मुताबिक, इस साल पटाखों के बाजार में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। मांग इतनी ज्यादा थी कि दीवाली से एक दिन पहले ही शहर के ज्यादातर बाजारों और दुकानों से पटाखों का पूरा स्टॉक खत्म हो गया।


300 करोड़ की आतिशबाजी, फिर जहरीली हुई हवा

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पटाखा कारोबारियों के चेहरे तो खिल गए, लेकिन इस ताबड़तोड़ आतिशबाजी के चलते दीवाली की अगली ही सुबह राजधानी की आबोहवा एक बार फिर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। पटाखों के धुएं और शांत हवा की वजह से पूरी दिल्ली में स्मॉग फैल गया है।

AQI

राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कई इलाकों में 'खतरनाक' स्तर को पार कर चुका है, जिससे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है।

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