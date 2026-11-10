दीवाली पर दिल्ली में फूटे 300 करोड़ के पटाखे! 30% बढ़ा कारोबार, त्योहार के बाद जहरीली हवा से घुटने लगा दम

बिजनेस डेस्क। देश भर में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया और लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। इस बार देश की राजधानी दिल्ली में पटाखों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखने को मिली है। रिपोर्टस के अनुसार, त्योहारी सीजन के दौरान राजधानी में लगभग 300 करोड़ रुपये के पटाखे बिक गए। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले करीब 30 प्रतिशत अधिक है।

दीवाली से एक दिन पहले ही खाली हो गईं दुकानें चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के मुताबिक, इस साल पटाखों के बाजार में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। मांग इतनी ज्यादा थी कि दीवाली से एक दिन पहले ही शहर के ज्यादातर बाजारों और दुकानों से पटाखों का पूरा स्टॉक खत्म हो गया।