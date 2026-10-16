दिल्ली-गुजरात में मांग तेज, गेंदा, सेवंती सहित सभी फूलों के दाम बढ़ रहे, 300 रुपये किलो तक बिकेगा गुलाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर : नवरात्रि पर्व पर मंदसौर के फूलों की महक दिल्ली-गुजरात व राजस्थान तक पहुंच रही हैं। इन राज्यों में मंदसौर की फूलों की मांग अधिक है। इसी के चलते नवरात्रि में फूलों के दाम बढ़ गये हैं। श्राद्ध पक्ष में 15 रुपये किलो बिक रहे गेंदा के फूलों के दाम अब 100 प्रतिशत बढ़कर 30 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। वहीं गुलाब फूल के दाम भी 100 रुपये पर पहुंच गए हैं।

फूल विक्रेताओं का कहना है कि खेतों में फूल पककर तैयार हो चुके है। अभी राजस्थान, दिल्ली-गुजरात एवं मप्र के कई शहरों मंदसौर के फूलों की मांग अधिक है। आवक कम और मांग अधिक होने से फूलों के दामों में महंगाई की खुशबू आ रही है। जिले में इस साल औसत से कम वर्षा हुई हैं, इसके कारण फूलों का उत्पादन कुछ कम हुआ हैं।

अब नवरात्रि पर्व में फूलों की मांग बढ़ी हैंं, मांग की तुलना में आवक कम होने से दामों में तेजी आ रही है। नवरात्रि में फूलों की मांग तेज रही है और आवक कम होने से दामों में उछाल बना हुआ हैं। वहीं मंदसौर का अधिकांश फूल दिल्ली, गुजरात, राजस्थान जा रहा है। श्राद्ध पक्ष में गेंदे का फूल 150 रुपए किलो में भी व्यापारी नहीं खरीद रहे थे। नवरात्र में मांग बढ़ते ही गेंदे के भाव में उछाल रहा। फूल विक्रेताओं के अनुसार मंडी में गुरूवार को गेंदे का फूल 30 रुपये किलो तक बिका। मंडी से गेंदा फूल अन्य क्षेत्रों में जाने से मंदसौर में फूलों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। दीपावली पर्व पर फूलों के दामों में ओर बढ़ोतरी होगी। फूल विक्रेता चमन माली ने बताया कि नवरात्र पर्व में फूलों की मांग अधिक होने से दामों में बढ़ोतरी हुई है।