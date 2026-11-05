धनतेरस से ठीक पहले सोने-चांदी में उछाल, MCX और अंतरराष्ट्रीय बाजार चढ़े, पढ़ें ताजा भाव

बिजनेस डेस्क। आज कच्चे तेल में नरमी के साथ-साथ अमेरिकी डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, जिससे निवेशकों की लिवाली बढ़ी है। MCX पर सोना 1.59% चढ़कर ₹1,45,519 प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि चांदी 1.23% की तेजी के साथ ₹1,90,051 प्रति किलोग्राम पर खुली।

देश के प्रमुख शहरों में सोने के ताजा भाव

दिल्ली में सोने का भाव

24 कैरेट (शुद्ध सोना): ₹14,296 प्रति ग्राम (₹1,42,960 प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट (जेवराती सोना): ₹13,106 प्रति ग्राम (₹1,31,060 प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट सोना: ₹10,726 प्रति ग्राम (₹1,07,260 प्रति 10 ग्राम)

मुंबई में सोने का भाव

24 कैरेट: ₹14,281 प्रति ग्राम (₹1,42,810 प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट: ₹13,091 प्रति ग्राम (₹1,30,910 प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट: ₹10,711 प्रति ग्राम (₹1,07,110 प्रति 10 ग्राम)

कोलकाता में सोने का भाव

24 कैरेट: ₹14,281 प्रति ग्राम (₹1,42,810 प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट: ₹13,091 प्रति ग्राम (₹1,30,910 प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट: ₹10,711 प्रति ग्राम (₹1,07,110 प्रति 10 ग्राम)

चेन्नई में सोने का भाव

24 कैरेट: ₹14,292 प्रति ग्राम (₹1,42,920 प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट: ₹13,101 प्रति ग्राम (₹1,31,010 प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट: ₹10,736 प्रति ग्राम (₹1,07,360 प्रति 10 ग्राम)

भोपाल में सोने का भाव

24 कैरेट: ₹14,286 प्रति ग्राम (₹1,42,860 प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट: ₹13,096 प्रति ग्राम (₹1,30,960 प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट: ₹10,716 प्रति ग्राम (₹1,07,160 प्रति 10 ग्राम)

बेंगलुरु में सोने का भाव

24 कैरेट: ₹14,281 प्रति ग्राम (₹1,42,810 प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट: ₹13,091 प्रति ग्राम (₹1,30,910 प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट: ₹10,711 प्रति ग्राम (₹1,07,110 प्रति 10 ग्राम)

देश के प्रमुख शहरों में 1 किलो चांदी के दाम

दिल्ली में चांदी: ₹1,99,900 प्रति किलोग्राम

मुंबई में चांदी: ₹1,99,900 प्रति किलोग्राम

कोलकाता में चांदी: ₹1,99,900 प्रति किलोग्राम

भोपाल में चांदी: ₹1,99,900 प्रति किलोग्राम

आगरा में चांदी: ₹1,99,900 प्रति किलोग्राम

चेन्नई में चांदी: ₹2,10,100 प्रति किलोग्राम

हैदराबाद में चांदी: ₹2,10,100 प्रति किलोग्राम

वायदा बाजार व प्रमुख एक्सचेंज अपडेट

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MCX गोल्ड: 1.59% की तेजी के साथ ₹1,45,519 प्रति 10 ग्राम पर खुला (बुधवार का क्लोज: ₹1,43,293)।

MCX सिल्वर: 1.23% की बढ़त के साथ ₹1,90,051 प्रति किलोग्राम पर खुली (बुधवार का क्लोज: ₹1,87,580)।

COMEX (वैश्विक वायदा): सोना 1.66% की बढ़त के साथ 4,140.70 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.68% चढ़कर 53.160 डॉलर प्रति औंस पर पहुंची।

IBJA क्लोजिंग दरें: 24K सोना ₹14,162 प्रति ग्राम, 22K सोना ₹13,822 प्रति ग्राम और 18K सोना ₹11,471 प्रति ग्राम दर्ज हुआ।