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धनतेरस से ठीक पहले सोने-चांदी में उछाल, MCX और अंतरराष्ट्रीय बाजार चढ़े, पढ़ें ताजा भाव

धनतेरस से ठीक पहले आज गुरुवार 5 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का रुख देखा जा रहा है। अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की हार के बाद अंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजार (COMEX) और घरेलू मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) दोनों पर तेजी लौटी है।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Thu, 05 Nov 2026 10:23:40 AM (IST)Updated Date: Thu, 05 Nov 2026 10:23:40 AM (IST)
धनतेरस से ठीक पहले सोने-चांदी में उछाल, MCX और अंतरराष्ट्रीय बाजार चढ़े, पढ़ें ताजा भाव
धनतेरस से ठीक पहले सोने-चांदी में उछाल, MCX और अंतरराष्ट्रीय बाजार चढ़े, पढ़ें ताजा भाव

HighLights

  1. धनतेरस से ठीक पहले सोने-चांदी में उछाल
  2. देश के प्रमुख शहरों में सोने के ताजा भाव
  3. वायदा बाजार व प्रमुख एक्सचेंज अपडेट

बिजनेस डेस्क। आज कच्चे तेल में नरमी के साथ-साथ अमेरिकी डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, जिससे निवेशकों की लिवाली बढ़ी है। MCX पर सोना 1.59% चढ़कर ₹1,45,519 प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि चांदी 1.23% की तेजी के साथ ₹1,90,051 प्रति किलोग्राम पर खुली।

देश के प्रमुख शहरों में सोने के ताजा भाव

दिल्ली में सोने का भाव

  • 24 कैरेट (शुद्ध सोना): ₹14,296 प्रति ग्राम (₹1,42,960 प्रति 10 ग्राम)

  • 22 कैरेट (जेवराती सोना): ₹13,106 प्रति ग्राम (₹1,31,060 प्रति 10 ग्राम)

  • 18 कैरेट सोना: ₹10,726 प्रति ग्राम (₹1,07,260 प्रति 10 ग्राम)

मुंबई में सोने का भाव

  • 24 कैरेट: ₹14,281 प्रति ग्राम (₹1,42,810 प्रति 10 ग्राम)

  • 22 कैरेट: ₹13,091 प्रति ग्राम (₹1,30,910 प्रति 10 ग्राम)

  • 18 कैरेट: ₹10,711 प्रति ग्राम (₹1,07,110 प्रति 10 ग्राम)

कोलकाता में सोने का भाव

  • 24 कैरेट: ₹14,281 प्रति ग्राम (₹1,42,810 प्रति 10 ग्राम)

  • 22 कैरेट: ₹13,091 प्रति ग्राम (₹1,30,910 प्रति 10 ग्राम)

  • 18 कैरेट: ₹10,711 प्रति ग्राम (₹1,07,110 प्रति 10 ग्राम)

चेन्नई में सोने का भाव

  • 24 कैरेट: ₹14,292 प्रति ग्राम (₹1,42,920 प्रति 10 ग्राम)

  • 22 कैरेट: ₹13,101 प्रति ग्राम (₹1,31,010 प्रति 10 ग्राम)

  • 18 कैरेट: ₹10,736 प्रति ग्राम (₹1,07,360 प्रति 10 ग्राम)

भोपाल में सोने का भाव

  • 24 कैरेट: ₹14,286 प्रति ग्राम (₹1,42,860 प्रति 10 ग्राम)

  • 22 कैरेट: ₹13,096 प्रति ग्राम (₹1,30,960 प्रति 10 ग्राम)

  • 18 कैरेट: ₹10,716 प्रति ग्राम (₹1,07,160 प्रति 10 ग्राम)

बेंगलुरु में सोने का भाव

  • 24 कैरेट: ₹14,281 प्रति ग्राम (₹1,42,810 प्रति 10 ग्राम)

  • 22 कैरेट: ₹13,091 प्रति ग्राम (₹1,30,910 प्रति 10 ग्राम)

  • 18 कैरेट: ₹10,711 प्रति ग्राम (₹1,07,110 प्रति 10 ग्राम)

देश के प्रमुख शहरों में 1 किलो चांदी के दाम

  • दिल्ली में चांदी: ₹1,99,900 प्रति किलोग्राम

  • मुंबई में चांदी: ₹1,99,900 प्रति किलोग्राम

  • कोलकाता में चांदी: ₹1,99,900 प्रति किलोग्राम

  • भोपाल में चांदी: ₹1,99,900 प्रति किलोग्राम

  • आगरा में चांदी: ₹1,99,900 प्रति किलोग्राम

  • चेन्नई में चांदी: ₹2,10,100 प्रति किलोग्राम

  • हैदराबाद में चांदी: ₹2,10,100 प्रति किलोग्राम

वायदा बाजार व प्रमुख एक्सचेंज अपडेट

यह भी पढ़ें- Indore Sarafa: ट्रंप की चुनावी हार से बदला वैश्विक रुख, इंदौर में सोना ₹3500 और चांदी ₹8400 उछली

MCX गोल्ड: 1.59% की तेजी के साथ ₹1,45,519 प्रति 10 ग्राम पर खुला (बुधवार का क्लोज: ₹1,43,293)।

MCX सिल्वर: 1.23% की बढ़त के साथ ₹1,90,051 प्रति किलोग्राम पर खुली (बुधवार का क्लोज: ₹1,87,580)।

COMEX (वैश्विक वायदा): सोना 1.66% की बढ़त के साथ 4,140.70 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.68% चढ़कर 53.160 डॉलर प्रति औंस पर पहुंची।

IBJA क्लोजिंग दरें: 24K सोना ₹14,162 प्रति ग्राम, 22K सोना ₹13,822 प्रति ग्राम और 18K सोना ₹11,471 प्रति ग्राम दर्ज हुआ।


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