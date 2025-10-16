दिवाली धमाका 2025: इन 7-सीटर MPVs पर मिल रही है ₹1.42 लाख तक की छूट, देखें पूरी लिस्ट

मेरी खबरें
    Diwali 2025 पर 7-सीटर MPVs पर मिल रहा ₹1.42 लाख तक का डिस्काउंट। जानें Kia Carens, Maruti Invicto और XL6 पर क्या ऑफर है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 01:31:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 01:31:17 AM (IST)
    ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली 2025 के मौके पर ऑटोमोबाइल कंपनियां ग्राहकों के लिए जबरदस्त ऑफर्स लेकर आई हैं। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में एक 7-सीटर MPV खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद शानदार साबित हो सकता है। मार्केट में कई MPVs पर ₹1.42 लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है। आइए जानते हैं किन मॉडलों पर कितना ऑफर चल रहा है...

    Kia Carens Clavis – ₹1.42 लाख तक की छूट

    दिवाली पर Kia अपनी प्रीमियम MPV Carens Clavis पर ₹1.42 लाख तक का डिस्काउंट दे रही है।

    सीटिंग ऑप्शन : 6 या 7 सीटर

    इंजन :

    1.5L पेट्रोल (115hp)

    1.5L टर्बो पेट्रोल (160hp)

    1.5L डीज़ल (116hp)

    कीमत : ₹11.08 लाख – ₹20.71 लाख (एक्स-शोरूम)

    Maruti Invicto – ₹1.40 लाख तक का ऑफर

    Maruti की सबसे प्रीमियम MPV Invicto पर ₹1.40 लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

    वेरिएंट : Zeta Plus और Alpha Plus

    इंजन : 2.0L पेट्रोल-हाइब्रिड (189hp, 206Nm टॉर्क)

    कीमत : ₹24.97 लाख – ₹28.70 लाख (एक्स-शोरूम)

    Kia Carens (Pre-Facelift) – ₹83,200 तक की छूट

    पुराने वर्जन की Kia Carens पर इस दिवाली ₹83,200 तक का ऑफर मिल रहा है।

    इंजन :

    1.5L पेट्रोल (115hp)

    1.5L डीज़ल (116hp)

    कीमत : ₹10.99 लाख – ₹12.77 लाख (एक्स-शोरूम)

    Maruti XL6 – ₹35,000 तक का फेस्टिव ऑफर

    Maruti की फैमिली-फेवरेट MPV XL6 पर ₹35,000 तक का कुल डिस्काउंट दिया जा रहा है।

    CNG वेरिएंट पर ₹10,000 कैश डिस्काउंट

    ₹25,000 तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस

    कीमत : ₹11.52 लाख – ₹14.48 लाख (एक्स-शोरूम)

    डिस्क्लेमर

    इन डिस्काउंट्स की उपलब्धता शहर-दर-शहर अलग हो सकती है और यह स्टॉक की स्थिति पर निर्भर करती है। किसी भी मॉडल की सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय डीलरशिप से संपर्क जरूर करें।

