दिवाली धमाका 2025: इन 7-सीटर MPVs पर मिल रही है ₹1.42 लाख तक की छूट, देखें पूरी लिस्ट

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली 2025 के मौके पर ऑटोमोबाइल कंपनियां ग्राहकों के लिए जबरदस्त ऑफर्स लेकर आई हैं। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में एक 7-सीटर MPV खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद शानदार साबित हो सकता है। मार्केट में कई MPVs पर ₹1.42 लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है। आइए जानते हैं किन मॉडलों पर कितना ऑफर चल रहा है...

Kia Carens Clavis – ₹1.42 लाख तक की छूट

दिवाली पर Kia अपनी प्रीमियम MPV Carens Clavis पर ₹1.42 लाख तक का डिस्काउंट दे रही है।

सीटिंग ऑप्शन : 6 या 7 सीटर

इंजन :

1.5L पेट्रोल (115hp)

1.5L टर्बो पेट्रोल (160hp)

1.5L डीज़ल (116hp)

कीमत : ₹11.08 लाख – ₹20.71 लाख (एक्स-शोरूम)

Maruti Invicto – ₹1.40 लाख तक का ऑफर

Maruti की सबसे प्रीमियम MPV Invicto पर ₹1.40 लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

वेरिएंट : Zeta Plus और Alpha Plus

इंजन : 2.0L पेट्रोल-हाइब्रिड (189hp, 206Nm टॉर्क)

कीमत : ₹24.97 लाख – ₹28.70 लाख (एक्स-शोरूम)

Kia Carens (Pre-Facelift) – ₹83,200 तक की छूट

पुराने वर्जन की Kia Carens पर इस दिवाली ₹83,200 तक का ऑफर मिल रहा है।

इंजन :

1.5L पेट्रोल (115hp)

1.5L डीज़ल (116hp)

कीमत : ₹10.99 लाख – ₹12.77 लाख (एक्स-शोरूम)

Maruti XL6 – ₹35,000 तक का फेस्टिव ऑफर

Maruti की फैमिली-फेवरेट MPV XL6 पर ₹35,000 तक का कुल डिस्काउंट दिया जा रहा है।

CNG वेरिएंट पर ₹10,000 कैश डिस्काउंट

₹25,000 तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस

कीमत : ₹11.52 लाख – ₹14.48 लाख (एक्स-शोरूम)

डिस्क्लेमर

इन डिस्काउंट्स की उपलब्धता शहर-दर-शहर अलग हो सकती है और यह स्टॉक की स्थिति पर निर्भर करती है। किसी भी मॉडल की सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय डीलरशिप से संपर्क जरूर करें।

