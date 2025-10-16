बिल में घुसा मसूद अजहर! परिवार खोने के बाद जैश में भगदड़, पाकिस्तान में टूटी आतंकी कमर
भारतीय ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर भूमिगत हो गया है। उसके भाई रऊफ असगर की मौत से संगठन का नेतृत्व संकट में है। पाकिस्तानी सेना अब अजहर को अपनी निगरानी में रख रही है। जैश के आतंकी संगठन छोड़ रहे हैं, जबकि AI आधारित प्रोपेगेंडा भी उनका मनोबल नहीं बढ़ा पा रहा।
Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 12:24:36 AM (IST)
Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 12:24:36 AM (IST)
बिल में घुसा मसूद अजहर, संगठन छोड़कर भाग रहे आतंकी (फाइल फोटो)
HighLights
- मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी तरह भूमिगत हुआ।
- रऊफ असगर की मौत के बाद जैश में नेतृत्व संकट।
- AI वीडियो के जरिए झूठा मनोबल बनाए रखने की कोशिश।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की धरती पर आतंक का चेहरा कहे जाने वाला मसूद अजहर अब छिपने पर मजबूर है। ऑपरेशन सिंदूर में अपने परिवार को खोने के बाद वह पूरी तरह भूमिगत हो गया है। पाकिस्तान की सेना उसे जनता और भारतीय एजेंसियों की नज़रों से दूर रख रही है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद टूटा जैश
- अजहर की गैरमौजूदगी ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ढांचे को हिला दिया है।
- उसका भाई रऊफ असगर, जो संगठन का ऑपरेशनल मुखिया था, बहावलपुर में मारा गया।
- अब आतंकी बिना नेतृत्व के दिशा-भ्रमित हैं और कई संगठन छोड़कर भाग रहे हैं।
एआई प्रोपेगेंडा से मनोबल बढ़ाने की नाकाम कोशिश
- संगठन अब एआई (Artificial Intelligence) तकनीक का उपयोग करके मसूद अजहर की नकली तस्वीरें और वीडियो बनाकर आतंकियों में प्रसारित कर रहा है।
- इन वीडियो में दिखाया जाता है कि अजहर "सुरक्षित है" और संगठन सक्रिय है -
- लेकिन यह झूठी कहानियां अब किसी को प्रभावित नहीं कर पा रहीं।
पाकिस्तान की दोहरी मुश्किलें
आइएसआइ के लिए अब स्थिति और जटिल हो गई है। जैश के कई आतंकी तालिबान से संबंध बिगड़ने के कारण असंतुष्ट हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान सरकार अब खुद टीटीपी, बीएलए और अफगान तालिबान से जूझ रही है। अंदरूनी विद्रोह और बाहरी दबाव से उसकी नीतियां चरमरा गई हैं।