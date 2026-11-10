फ्री,फ्री, फ्री.. 15 लाख से अधिक परिवारों के खाते में आएंगे मुफ्त गैस सिलिंडर के पैसे

बिजनेस डेस्क। दीवाली के मौके पर 15 लाख से ज्यादा परिवारों को पैसे दिए जा रहे हैं, जिससे वो फ्री में गैस सिलेंडर भरवा सकें।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इसके लिए करीब 142 करोड़ रुपये जारी करेंगी, जिससे 15 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलने वाला है। यह राशि DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दीवाली पर दिल्ली की माताओं-बहनों और उनके परिवारों को एक और सौगात मिलने जा रही है। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारक परिवारों को मुफ्त LPG सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा।