मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

फ्री,फ्री, फ्री.. 15 लाख से अधिक परिवारों के खाते में आएंगे मुफ्त गैस सिलिंडर के पैसे

सरकार ने दीवाली के अवसर पर 15 लाख से अधिक राशन कार्डधारक परिवारों को मुफ्त LPG सिलिंडर के पैसे ट्रांसफर करने की घोषणा की है।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 02:03:38 PM (IST)Updated Date: Tue, 10 Nov 2026 02:03:38 PM (IST)
फ्री,फ्री, फ्री.. 15 लाख से अधिक परिवारों के खाते में आएंगे मुफ्त गैस सिलिंडर के पैसे
फ्री,फ्री, फ्री.. 15 लाख से अधिक परिवारों के खाते में आएंगे मुफ्त गैस सिलिंडर के पैसे

HighLights

  1. दीवाली पर 15 लाख से ज्यादा परिवारों को पैसे दिए जा रहे
  2. इसके लिए करीब 142 करोड़ रुपये जारी करेंगी
  3. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को रसोई गैस खरीदने में मदद

बिजनेस डेस्क। दीवाली के मौके पर 15 लाख से ज्यादा परिवारों को पैसे दिए जा रहे हैं, जिससे वो फ्री में गैस सिलेंडर भरवा सकें।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इसके लिए करीब 142 करोड़ रुपये जारी करेंगी, जिससे 15 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलने वाला है। यह राशि DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दीवाली पर दिल्ली की माताओं-बहनों और उनके परिवारों को एक और सौगात मिलने जा रही है। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारक परिवारों को मुफ्त LPG सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा।

naidunia_image

सरकार यह पैसा सीधे परिवार के मुखिया के बैंक खाते में भेजेगी। लाभार्थियों को सरकार की ओर से गैस सिलिंडर नहीं दिया जाएगा, बल्कि सिलेंडर खरीदने के लिए उसके बराबर राशि दी जाएगी।

किसे मिलेगा फायदा?

इसका फायदा उन परिवारों को मिलेगा, जिनके पास वैध राशन कार्ड है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को रसोई गैस खरीदने में मदद देना है।

यह भी पढ़ें- Free LPG Cylinder on Diwali: सरकार ने 1.89 करोड़ परिवारों को दिया एलपीजी सब्सिडी का तोहफा, खाते में ट्रांसफर हुए पैसे


एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।