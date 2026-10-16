कमाई शुरू होते ही बर्बादी क्यों? अपने 20s में ये 5 गलतियां पड़ेंगी भारी, आज ही अपनाएं ये मनी हैबिट्स

बिजनेस डेस्क। हम सब अपने 20s में कमाना शुरू करते हैं और कमाते ही कुछ लोग पैसे उड़ाना शुरू कर देते हैं, जो उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने 20s में पैसे से जुड़े फैसले सोच-समझ कर लें।

क्रेडिट कार्ड का बेतहाशा इस्तेमाल करना

क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना आसान होता है, लेकिन बिना किसी प्लान के और बिना सोचे-समझे खर्च करना भारी पड़ सकता है।

अगले महीने की तनख्वाह के भरोसे खर्च करते जाना

“अरे, अगले महीने फिर पैसे आ जाएंगे, चलो अभी खरीद लेते हैं” ये सोच अक्सर लोगों को कर्ज के जाल में फंसा देती है। आपको खर्च हमेशा अपने बजट के हिसाब से ही करना चाहिए।

इंस्टाग्राम पर दिखावे की जिंदगी

दूसरों की महंगी लाइफस्टाइल देखकर हर चीज खरीदने की चाहत आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है।

इमरजेंसी फंड न बनाना

अपने 20s में कम से कम 6 महीने का खर्च बचत के रूप में सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। यह पैसा अचानक आने वाली आपात स्थिति में आपकी मदद करेगा।

बिना रिसर्च के गलत जगह निवेश करना

कुछ लोग बिना जानकारी के कहीं भी निवेश कर देते हैं, जैसे कि बिना रिसर्च के शेयर बाजार में पैसा लगाना। सही जानकारी और सलाह के बिना निवेश करने से बड़ा नुकसान हो सकता है।

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