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कमाई शुरू होते ही बर्बादी क्यों? अपने 20s में ये 5 गलतियां पड़ेंगी भारी, आज ही अपनाएं ये मनी हैबिट्स

20 की उम्र में भूलकर भी न करें पैसों से जुड़ी ये गलतियां वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 03:47:59 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 03:47:59 PM (IST)
कमाई शुरू होते ही बर्बादी क्यों? अपने 20s में ये 5 गलतियां पड़ेंगी भारी, आज ही अपनाएं ये मनी हैबिट्स
कमाई शुरू होते ही बर्बादी क्यों? अपने 20s में ये 5 गलतियां पड़ेंगी भारी, आज ही अपनाएं ये मनी हैबिट्स

HighLights

  1. कमाई शुरू होते ही बर्बादी क्यों
  2. 20 की उम्र में भूलकर भी न करें पैसों से जुड़ी ये गलतियां
  3. आप अपने 20s में पैसे से जुड़े फैसले सोच-समझ कर लें

बिजनेस डेस्क। हम सब अपने 20s में कमाना शुरू करते हैं और कमाते ही कुछ लोग पैसे उड़ाना शुरू कर देते हैं, जो उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने 20s में पैसे से जुड़े फैसले सोच-समझ कर लें।

क्रेडिट कार्ड का बेतहाशा इस्तेमाल करना

क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना आसान होता है, लेकिन बिना किसी प्लान के और बिना सोचे-समझे खर्च करना भारी पड़ सकता है।

अगले महीने की तनख्वाह के भरोसे खर्च करते जाना

“अरे, अगले महीने फिर पैसे आ जाएंगे, चलो अभी खरीद लेते हैं” ये सोच अक्सर लोगों को कर्ज के जाल में फंसा देती है। आपको खर्च हमेशा अपने बजट के हिसाब से ही करना चाहिए।

इंस्टाग्राम पर दिखावे की जिंदगी

दूसरों की महंगी लाइफस्टाइल देखकर हर चीज खरीदने की चाहत आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है।

इमरजेंसी फंड न बनाना

अपने 20s में कम से कम 6 महीने का खर्च बचत के रूप में सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। यह पैसा अचानक आने वाली आपात स्थिति में आपकी मदद करेगा।

बिना रिसर्च के गलत जगह निवेश करना

कुछ लोग बिना जानकारी के कहीं भी निवेश कर देते हैं, जैसे कि बिना रिसर्च के शेयर बाजार में पैसा लगाना। सही जानकारी और सलाह के बिना निवेश करने से बड़ा नुकसान हो सकता है।

यह भी पढ़ें- GOLDEN MONEY RULES: पैसे से जुड़े ये 4 नियम अभी नोट कर लें, जिंदगी भर काम आएंगी ये बातें

अपनाएं ये मनी हैबिट्स

  • अपने 20s में हमेशा बजट बनाएं और उसी के अनुसार खर्च करें।

  • क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करें और समय पर पूरा बिल चुकाएं।

  • सही जगह निवेश करें और जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें।