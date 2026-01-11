15 जनवरी को BMC चुनाव के कारण मुंबई में रहेगा पब्लिक हॉलीडे, जानें क्या शेयर मार्केट भी रहेगा बंद?

बिजनेस डेस्क। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों को लेकर घोषित सार्वजनिक अवकाश के बीच शेयर बाजार में कारोबार को लेकर निवेशकों और ट्रेडर्स के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर यह सवाल उठ रहा है कि चुनाव वाले दिन शेयर बाजार खुलेगा या बंद रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए ट्रेडर्स को जरूरी जानकारी दी है, ताकि किसी तरह की गलतफहमी न रहे।
NSE ने आधिकारिक सर्कुलर जारी कर बताया है कि 15 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के कारण सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के बावजूद शेयर बाजार में सामान्य रूप से ट्रेडिंग होगी। इस दिन इक्विटी, डेरिवेटिव और अन्य सेगमेंट में कारोबार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग घंटों के अनुसार किया जा सकेगा। यानी निवेशक और ट्रेडर्स बिना किसी रुकावट के खरीद-बिक्री कर पाएंगे।
हालांकि, 15 जनवरी को ट्रेडिंग के साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव भी रहेगा। इस दिन को सेटलमेंट हॉलिडे घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि उस दिन किए गए सौदों का फंड और सिक्योरिटीज सेटलमेंट उसी दिन नहीं होगा। राज्य में सार्वजनिक छुट्टी के कारण बैंक और कई वित्तीय संस्थान बंद रहेंगे, जिससे क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रक्रिया संभव नहीं होगी।
सेटलमेंट हॉलिडे होने की स्थिति में T+1 सेटलमेंट साइकल प्रभावित होता है। 14 और 15 जनवरी को किए गए ट्रेड्स का सेटलमेंट अब 16 जनवरी को किया जाएगा। यानी शेयर की डिलीवरी या फंड का क्रेडिट एक दिन की देरी से होगा।
रिटेल निवेशकों के लिए यह जानना जरूरी है कि 15 जनवरी को ट्रेडिंग करने में कोई रोक नहीं है, लेकिन फंड क्रेडिट और शेयर डिलीवरी में देरी हो सकती है। जिन निवेशकों को उसी दिन फंड की जरूरत है, उन्हें पहले से योजना बनाकर चलना चाहिए।