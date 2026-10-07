कौन है यह शख्स? दर्जनों देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है अकेले इसकी दौलत!

बिजनेस न्यूज, नई दिल्ली। हम बात कर रहे हैं टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स (X) के मालिक एलन मस्क की। एलन मस्क की दौलत कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। मस्क ताइवान, बेल्जियम, स्वीडन, इजरायल, अर्जेंटीना, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, यूएई जैसे कई देशों से अमीर हो गए हैं। ये सब वे देश हैं, जिनकी जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर से कम है।

मस्क की दौलत में पिछले एक ही साल में जो बढ़ोतरी हुई है, वह थाईलैंड की जीडीपी (580 अरब डॉलर) से भी अधिक है। एलन मस्क की नेटवर्थ ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, सोमवार 5 अक्टूबर को मस्क की नेटवर्थ करीब 62.6 अरब डॉलर बढ़कर 977 बिलियन डॉलर हो गई थी। मंगलवार को इसमें 5.36 अरब डॉलर का और इजाफा हुआ। फिलहाल मस्क की नेटवर्थ अब 1.05 ट्रिलियन डॉलर हो गई है।